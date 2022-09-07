我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

港警首破3D打印「幽靈槍」軍火倉 4人落網

香港新聞組／香港7日電
香港警首次檢獲俗稱「幽靈槍」的3D打印槍械及打印工具，共拘捕三男一女。 （取材自香港電台）
香港警首次檢獲俗稱「幽靈槍」的3D打印槍械及打印工具，共拘捕三男一女。 （取材自香港電台）

香港警方繼上周在紅磡迷你倉檢獲十多公斤炸藥原料及延時裝置後，日前再破獲涉及黑暴潛伏分子的軍火倉，更首次檢獲俗稱「幽靈槍」的3D打印槍械及打印工具，共拘捕3男1女，其中一名任職資訊科技業的男子曾在修例風波期間涉非法集結被捕。警方起出147發子彈和至少5套3D打印槍枝部件，以及軍刀及防毒面具等，正深入追查是否仍有其他黑暴買家。

綜合文匯報、大公報報導，警方4日起一連兩日在多區拘捕男子劉姓男子（25歲）、姓朱裝修工人（31歲）、姓陳的士司機（33歲）及朱的姓李女友（36歲），他們涉嫌干犯「無牌藏有槍械或彈藥」、「串謀無牌藏有槍械或彈藥」及「藏有攻擊性武器」等罪被扣查，不排除會有更多人被捕。

任職資訊科技業的姓劉青年，在2019年修例風波的黑暴騷亂中曾身穿黑衣現身非法集結現場被捕，但其後徵詢法律意見後未予起訴，蟄伏三年期間搜羅刀槍子彈，串同他人用3D打印機打印槍枝部件，企圖自組槍枝再購買子彈伺機逞暴，但因賣家將子彈放在大廈梯間，被警方設伏擒獲。

警方初步相信，由於警方和海關全力阻截海外郵購槍枝部件，有人怕網購零件自組槍械風險大，於是尋找案中的姓朱男子合作製槍購彈。據悉，案中檢獲的3D打印機是疑犯在市面上購買。警方不排除有人向朱提供技術支援和3D打印方程式，同時向朱提取子彈。

有組織罪案及三合會調查科警司伍仲偉昨晚表示，雖然是3D打印的槍械部件，在法律定義上也會被視為槍械，而非法藏有這類部件，也會干犯非法藏槍械的罪行，一經定罪最高刑罰可被判監14年。

由於外國曾有人聲稱已成功用3D打印機槍發射實彈，警方高度重視案件，有組織罪案及三合會調查科正追查子彈的來源及是否仍有其他買家，不排除有更多人被捕。

香港

上一則

港舉報虐兒擬分3級 社福界：不明智 兒童懷孕沒列強制

下一則

中秋「靠紙賺錢」 不賣月餅賣空盒 廠家月銷百萬

延伸閱讀

女子在拉斯維加斯機場被捕 自稱肇因在長得太漂亮

女子在拉斯維加斯機場被捕 自稱肇因在長得太漂亮
男孩涉珠寶店搶案被捕

男孩涉珠寶店搶案被捕
男孩涉及南加橙縣珠寶店槍擊搶案被捕

男孩涉及南加橙縣珠寶店槍擊搶案被捕
六月高院裁決後 夏威夷僅核發1攜槍許可

六月高院裁決後 夏威夷僅核發1攜槍許可

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

好市多挖寶 10個退休人士必買的商品