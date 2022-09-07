港警首破3D打印「幽靈槍」軍火倉 4人落網

香港警首次檢獲俗稱「幽靈槍」的3D打印槍械及打印工具，共拘捕三男一女。 （取材自香港電台）

香港 警方繼上周在紅磡迷你倉檢獲十多公斤炸藥原料及延時裝置後，日前再破獲涉及黑暴潛伏分子的軍火倉，更首次檢獲俗稱「幽靈槍」的3D打印槍械及打印工具，共拘捕3男1女，其中一名任職資訊科技業的男子曾在修例風波期間涉非法集結被捕。警方起出147發子彈和至少5套3D打印槍枝部件，以及軍刀及防毒面具等，正深入追查是否仍有其他黑暴買家。

綜合文匯報、大公報報導，警方4日起一連兩日在多區拘捕男子劉姓男子（25歲）、姓朱裝修工人（31歲）、姓陳的士司機（33歲）及朱的姓李女友（36歲），他們涉嫌干犯「無牌藏有槍械或彈藥」、「串謀無牌藏有槍械或彈藥」及「藏有攻擊性武器」等罪被扣查，不排除會有更多人被捕。

任職資訊科技業的姓劉青年，在2019年修例風波的黑暴騷亂中曾身穿黑衣現身非法集結現場被捕，但其後徵詢法律意見後未予起訴，蟄伏三年期間搜羅刀槍子彈，串同他人用3D打印機打印槍枝部件，企圖自組槍枝再購買子彈伺機逞暴，但因賣家將子彈放在大廈梯間，被警方設伏擒獲。

警方初步相信，由於警方和海關全力阻截海外郵購槍枝部件，有人怕網購零件自組槍械風險大，於是尋找案中的姓朱男子合作製槍購彈。據悉，案中檢獲的3D打印機是疑犯在市面上購買。警方不排除有人向朱提供技術支援和3D打印方程式，同時向朱提取子彈。

有組織罪案及三合會調查科警司伍仲偉昨晚表示，雖然是3D打印的槍械部件，在法律定義上也會被視為槍械，而非法藏有這類部件，也會干犯非法藏槍械的罪行，一經定罪最高刑罰可被判監14年。

由於外國曾有人聲稱已成功用3D打印機槍發射實彈，警方高度重視案件，有組織罪案及三合會調查科正追查子彈的來源及是否仍有其他買家，不排除有更多人被捕。