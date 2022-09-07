香港中大迎新變迎疫 傳1/3新生確診 部分未呈報

香港示意圖。(圖：shutterstock)

連續四天新冠肺炎新增個案破萬宗後，昨日確診個案回落至9373宗，但隨著全港學校開學，學校呈報個案多達1516宗，需要停課的學校更破紀錄多達45間，共涉及54班須停課，涉及15間幼稚園，11間小學，14間中學，5間特殊學校。

綜合文匯報、大公報報導，多間大專院校疑爆發迎新營群組，疑是參與迎新活動時「除罩」引致。其中，香港 中文大學有學生向傳媒透露，有學院至少有三分之一迎新營新生確診，但並非人人都有呈報。

特首李家超表示，香港確診數字持續高企，醫管局人手嚴峻和緊張，非緊急服務需要縮減三成。為保護公營醫療系統，港府要努力把地區傳播的可能性減到最低，因此會嚴厲對待違反檢疫規則者。

昨日踏入開學第四天，再多767間學校呈報1516宗個案，比上星期多逾一倍，共有45間學校、54班要停課一星期，其中7間學校有多於一班需要停課，數量再破紀錄。

隨著各大院校開學，多間大學疑爆發迎新營感染群組。一名就讀香港中文大學的新生向傳媒透露，部分學院至少有三分之一參與迎新營的新生確診，有部分確診者未有向校方及衞生署呈報。「我個營的同學算乖，大家玩遊戲時會戴口罩，但無可避免要一齊食飯，所以都有部分人確診，大家很聽話向衞生署呈報，同學們都有做檢測 ，我暫時的核酸檢測陰性。」

香港大學回應表示，大學指引規定迎新活動不可過夜通宵舉行，所有參與活動的人均要掃「安心出行」顯示打齊三針疫苗。由於近日確診數目持續上升，大學要求同學合作，繼續對疫情 保持警覺以減低病毒傳播的風險，校方會繼續密切留意疫情的發展，因應情況調整相關措施。

港中大表示，疫下迎新活動會以日營及小組形式於校園內進行，而參與活動的新生及負責籌辦的同學亦需每天進行快速測試，如結果為陽性，必須於申報平台上報，並提供本校密切接觸者資料，大學根據上報結果作出適切的跟進，而確診者不能參加任何迎新活動。

校方又強調一直提醒各師生遵守防疫措施，如不幸受感染，應通報大學，同時應把檢測結果呈報至衞生署。