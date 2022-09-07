猴痘首襲港 30歲男曾遊美加菲 抵港前有病徵 未進社區

香港示意圖。(圖：shutterstock)

新冠肺炎疫情持續嚴峻之際，香港 出現首宗猴痘 輸入個案，一名30歲男患者在美國、加拿大 逗留過後，5日由菲律賓抵港，抵港前已出現病徵，現於瑪麗醫院單獨隔離，情況穩定。港府啟動猴痘準備及應變計畫下的戒備級別，衛生防護中心評估該患者在海外期間曾進行高危活動，抵港後未進入社區，亦無密切接觸者。

綜合大公報、香港電台報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步調查顯示，該名男患者於8月2日至9月2日期間，曾到訪美國和加拿大，其後轉往菲律賓，前日乘搭菲律賓航空PR300班機抵港。他於8月30日已出現皮疹，9月2日淋巴腫脹，前日抵港後，入住西環華美達海景酒店接受檢疫，出現喉嚨痛、吞嚥困難等症狀，致電求助後，被送往瑪麗醫院檢查，皮膚水泡樣本的核酸檢測證實感染猴痘。

他現於瑪麗醫院負氣壓隔離病房進行單獨隔離，情況穩定。張竹君稱，他不曾進入社區，由抵港至檢疫酒店期間為密封式管理，亦無同行者。他抵港前曾到過三個國家，相信於潛伏期間在海外進行過高危活動，但沒有接觸確診或懷疑確診猴痘人士。

衛生防護中心總監徐樂堅表示，猴痘的傳播途徑需要長時間很緊密的接觸，多數感染者為男男性接觸者。這名男患者並無密切接觸者需強制隔離，但因屬於香港第一宗猴痘個案，當局希望謹慎處理，與男患者乘搭同一航班抵港的機組人員及乘客，以及採樣人員與檢疫酒店的人員，應留意有否出現病徵及在有需要時求醫。

為預防猴痘於本地傳播，港府已預留設施供確診個案的密切接觸者進行檢疫，首批疫苗預計本月底到港。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等症狀，應盡快求醫。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，猴痘個案的潛伏期長、病徵輕微，強制的呈報方法未必能阻截病毒傳播，反而有機會造成標籤效應，令染上猴痘的人不願意呈報，令病毒變得「地下化」，他呼籲過去三周曾在猴痘傳播地區從事性接觸等高風險活動人士留意身體狀況。