香港中大開學升旗 國安署觀禮引議 講師稱刻意安排

中大舉行開學日升旗儀式，國安署應邀觀禮。（取材自中大傳訊及公共關係處）

大學陸續開學，香港 中文大學昨天開學日舉行升旗儀式，校方邀請保安局長鄧炳強、警務處長蕭澤頤，以及多名中聯辦、中央駐港國安公署及外交部駐港特派員出席。校方表示是國安教育的一環，講師則表示，校長段崇智近日捲入政治追擊事件，因此校方刻意安排官員參與升旗禮。

明報報導，中大昨早舉行升旗儀式，除了鄧炳強、教育局 長蔡若蓮、蕭澤頤外，副警務處長周一鳴、中聯辦教育科技部副部長徐凱、國安公署聯絡局局長鄧建偉、外交部駐港特派員公署國際部主任王琪也應邀出席。

校方並安排保安員擔任升旗隊，眾人在升旗時唱國歌，之後揮動手中的國旗及區旗。校長段崇智表示，大學目標是培養學生成為世界公民，具備必要的技能、價值觀和行為素質。

據報導，教育大學昨天也舉辦開學禮暨升旗儀式，由學生負責升旗，校長張仁良、副校長李子建和陳智軒主禮。港大及嶺大早前分別舉行迎新典禮，新聞稿未提及有校外人員出席。

報導指出，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，國安公署派員出席是對校方推動「愛國活動」的肯定，因此出席升旗禮可以理解，但不宜有太多政治猜測。中大政治與行政學系高級講師蔡子強則表示，近月中大校長段崇智捲入政治追擊事件，因此校方刻意安排官員參與升旗禮。

另一方面，中大聯書院學生會工作小組召集人表示對於升旗禮安排沒有意見，認為學生不能控制校方邀請誰到中大參與升旗，「相對於升旗儀式的嘉賓，同學關注更多的是學業、福利 及各項自由等權益」。