港府稱滅鼠有成 民眾打臉：街頭驚見餓鼠啃鼠屍

香特區政府上月啟動為期3個月的「打擊衛生黑點計畫」，改善衛生及巿容，食環署亦針對後巷及屋苑等鼠患問題，成立19隊夜間防治鼠患流動隊。食環署署長楊碧筠昨出席屯門區議會會議時稱，「夜間滅鼠」行動成效顯著，不過有市民目睹街邊仍有成群老鼠聚集，甚至有老鼠啃食餓死的同類屍體，質疑港府捕鼠成效。

楊碧筠昨天在會議指出，7月起增設的19隊夜間滅鼠隊伍工作效率理想，「利用熱能探測機，找出較多老鼠活躍地點，能針對性加強滅鼠工作，亦加強了夜間滅鼠，成效頗大」。她說，今年首7個月捕捉到的老鼠，數目較去年同期多約20%，並已將捕鼠器放置在96個食環署街市。

不過，鼠患氾濫的屯門區，有議員指出區內街市堆積大量發泡膠箱，滋生鼠患，要求食環署提出根治方法。楊碧筠表示，政府已開展發泡膠箱回收試驗計畫，加速回收進度。她也說，解決鼠患需聯同其他部門或私人屋苑一同處理。

儘管當局聲稱滅鼠成效可觀，市民仍看到群鼠在街邊橫行。先前街市有群鼠圍噬放在地上的豬殼，近日又有市民在北角一條後巷驚見餓鼠啃食鼠屍的場面；民眾也不滿捕鼠籠捉到老鼠後卻無人清理，任由病鼠傳播疫病，有滅蟲專家相信鼠屍已存放至少一周。