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6嫌搶1300萬名表落網 部分涉香港三大黑幫

香港新聞組／香港6日電
港警拘6人涉銅鑼灣表行持械行劫案；圖為警方展示檢獲的證物。 （中新社）
港警拘6人涉銅鑼灣表行持械行劫案；圖為警方展示檢獲的證物。 （中新社）

銅鑼灣一間表行8月31日遭4名持疑似手槍和刀鎚的男劫匪，3分鐘內搶走70隻市值共約1300萬港元（165.6萬美元）的名表。警方近日分別在港島、九龍及新界出動，拘捕4名劫匪和兩名借車協助犯案的車主，並成功追回36隻失表和23萬元犯罪得益。

4名男劫匪8月31日下午約1時，進入駱克道441號地下一間表行，分別用一把疑似手槍的物體、一把牛肉刀及一把鐵鎚恐嚇男負責人和一名女職員，僅3分鐘內即掠走櫃內70隻手表，包括勞力士、愛彼表、百達翡麗及卡地亞等。4名劫匪隨後於附近謝斐道登上一輛私家車逃去。

港警拘6人涉銅鑼灣表行持械行劫案；圖為警方展示檢獲的證物。 （中新社）
港警拘6人涉銅鑼灣表行持械行劫案；圖為警方展示檢獲的證物。 （中新社）

警方昨日表示，分別在銅鑼灣及旺角拘捕4名年齡介乎20至35歲的劫匪。他們均報稱無業，部分有香港三大黑幫「新×安」（新義安）及「和×和」（和勝和）背景。警方在他們身上、住所，以及入住的酒店房間，共起回36隻失表，以及23萬元相信是變賣贓表的所得現金。

警方也以串謀行劫罪名，在跑馬地及粉嶺拘捕兩名32歲和43歲男車主。

警方還說，案中劫匪持有一把疑似手槍狀物體，目前仍未尋獲，但現階段並無任何證據顯示本案牽涉真槍作案。

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