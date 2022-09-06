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紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

1個月濫開7000張「免針紙」 元朗女醫生被捕

香港新聞組／香港6日電

在港府呼籲民眾積極接種新冠疫苗之際，元朗一間診所被爆出售俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，警方5日以「偽造文書」罪拘捕64歲女醫生蔡淑梅，她被控今年8月至今，短短一個月已發出7000多張豁免證明書。

被捕的蔡淑梅正是元朗蔡淑梅醫生診所的負責人。元朗警方表示，早前接獲投訴稱該區有私家診所濫發「免針紙」及濫收診金，醫生在未向病人查詢病情及診斷的情況下，發出有效期為90日的「免針紙」，並收取500港元（約63.7美元）診金；另有投訴指診所濫收診金達每次1000港元（約127美元）。

元朗警區重案組探員昨天下午到達診所封鎖現場，翻查文件、查看電腦及拍下牆上的證書，搜查約三小時後帶走數疊文件及電腦。蔡淑梅也在便衣探員陪同下抵達診所進行調查，之後被帶上警方私家車離開。

目前診所外貼著三張告示，聲稱媒體報導震驚了診所護士，診所將休息一周至中秋節後。不少市民看到告示後議論紛紛。

警方指出，涉事診所據信開業超過1年，初步估計過去一個月有超過6000人去過診所，大排長龍。目前案件仍在調查中，有多少人曾領取「免針紙」、醫生有否根據病人病歷開立等，都是警方調查方向。警方也說，偽造及使用虛假疫苗接種證明，一經定罪有可能判刑14年。

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