香港千校逾3000例確診 港府稱「精準抗疫」不改網課

香港官方預計短期內確診病例仍會維持上升趨勢。圖為民眾等候接種疫苗。（Getty Images）

香港 連3天通報逾萬例確診，5日也是全港中小學開課第三天，過去三天累計逾千間學校共通報3444名學生及教職員確診，當中12間學校個別班級或全校須停課。不過，面對疫情持續升溫，港府表示採取「精準抗疫」，暫不會考 慮全港停止面授課堂。

香港4日新增1萬683例，5日也新增1萬21例，已連續三天單日新增確診破萬例；官方指出，預計短期內確診病例仍會維持上升趨勢。

自2日起至5日上午，共有1169間學校通報3444宗確診，包括2864名學生和580名教職員，12間學校個別班級或全校須暫停面授課堂。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，周一呈報的學校個案通常會較多，屬於預料之內，且占整體個案的比例與7、8月時並無明顯增加。不過他承認，目前學校爆發群聚感染風險，比暑假期間大增。

被問及是否考慮全港停課時，歐家榮說中心採取精準抗疫策略，政府現階段不會考慮全港停止面授課堂，「過去7天有逾700間學校出現多於一宗個案，但絕大部分患者分布於不同班別，沒有流行病學關聯。」

另據香港電台報導，建制派政黨民建聯派遣的馬來西亞訪問團，近日派遣成員到東南亞多國訪問。訪問團今早拜訪當地的中華總商會，副團長陳學鋒說，當地華商期望港府放寬防疫 限制。

他說，不少商人認為，如果港府進一步放寬防疫措施，有利他們親身到港尋求發展機會；他們也關注香港新的發展規畫和大灣區發展。

民建聯4日起派出3個外訪團各自前往印尼、越南、馬來西亞、泰國和新加坡，聲稱要「說好中國故事、說好香港故事及加強與東盟（協）國家的民間聯繫」。

這是香港民間黨派歷來最大規模的一次「說好香港」外訪行動。