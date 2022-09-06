我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

香港千校逾3000例確診 港府稱「精準抗疫」不改網課

香港新聞組／香港6日電
香港官方預計短期內確診病例仍會維持上升趨勢。圖為民眾等候接種疫苗。（Getty Images）
香港官方預計短期內確診病例仍會維持上升趨勢。圖為民眾等候接種疫苗。（Getty Images）

香港連3天通報逾萬例確診，5日也是全港中小學開課第三天，過去三天累計逾千間學校共通報3444名學生及教職員確診，當中12間學校個別班級或全校須停課。不過，面對疫情持續升溫，港府表示採取「精準抗疫」，暫不會考慮全港停止面授課堂。

香港4日新增1萬683例，5日也新增1萬21例，已連續三天單日新增確診破萬例；官方指出，預計短期內確診病例仍會維持上升趨勢。

自2日起至5日上午，共有1169間學校通報3444宗確診，包括2864名學生和580名教職員，12間學校個別班級或全校須暫停面授課堂。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，周一呈報的學校個案通常會較多，屬於預料之內，且占整體個案的比例與7、8月時並無明顯增加。不過他承認，目前學校爆發群聚感染風險，比暑假期間大增。

被問及是否考慮全港停課時，歐家榮說中心採取精準抗疫策略，政府現階段不會考慮全港停止面授課堂，「過去7天有逾700間學校出現多於一宗個案，但絕大部分患者分布於不同班別，沒有流行病學關聯。」

另據香港電台報導，建制派政黨民建聯派遣的馬來西亞訪問團，近日派遣成員到東南亞多國訪問。訪問團今早拜訪當地的中華總商會，副團長陳學鋒說，當地華商期望港府放寬防疫限制。

他說，不少商人認為，如果港府進一步放寬防疫措施，有利他們親身到港尋求發展機會；他們也關注香港新的發展規畫和大灣區發展。

民建聯4日起派出3個外訪團各自前往印尼、越南、馬來西亞、泰國和新加坡，聲稱要「說好中國故事、說好香港故事及加強與東盟（協）國家的民間聯繫」。

這是香港民間黨派歷來最大規模的一次「說好香港」外訪行動。

香港 防疫 會考

上一則

中國外交部新增發言人 70後毛寧最年輕 比趙立堅小一個月

下一則

疫情2年多後首出訪 習近平9.14赴哈薩克

延伸閱讀

常玉「紅底瓶枝」60年來首曝光 香港蘇富比10月拍賣

常玉「紅底瓶枝」60年來首曝光 香港蘇富比10月拍賣
香港連2天增萬例確診 專家：未來3周向上衝

香港連2天增萬例確診 專家：未來3周向上衝
亞太廣播聯盟機械人賽 中大生再奪金

亞太廣播聯盟機械人賽 中大生再奪金
香港青少年升國旗儀式比賽 30校競技

香港青少年升國旗儀式比賽 30校競技

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水