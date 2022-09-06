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港泛民初選案 部分人要求法庭盡早判刑

香港新聞組／香港6日電

香港泛民主派「35+」初選案中，有29人表明願意承認串謀顛覆國家政權罪，據報導，部分人希望法庭盡早判刑。

中央社綜合港媒報導，已表明願意認罪的5人早上在高等法院進行案件管理程序，他們是前眾志秘書長黃之鋒，前立法會議員譚文豪、郭家麒和楊岳橋，以及人民力量成員譚得志。

據報導，5名被告中，譚文豪、郭家麒及楊岳橋表示，希望在其他不認罪被告審訊前，盡早獲安排求情及判刑。

管理聆訊是法院審理案件前的重要階段，比如可能確定案件的正式審訊日期、覆核訴訟雙方有否遵守法庭所作出的指示等。

2020年7月11至12日，泛民一連兩天舉行立法會選舉的「35+」初選，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因疫情延後一年）泛民代表，並爭取立法會選舉過半數一席，以否決政府議案。

時任行政長官林鄭月娥曾警告，所謂初選的目的，是阻撓政府所有政策，這可能違反港區國安法中的顛覆政權罪。

去年一月，警方採取行動，拘捕了約50名參與初選案的泛民領軍人物，包括黃之鋒和前香港大學法律系副教授戴耀廷等，當局其後起訴47人，罪名是串謀顛覆國家政權。

港區國安法規定，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬顛覆國家政權罪。

上月中，這起案件在西九龍裁判法院再次進行審訊，47名被告中，有29人表示認罪，包括黃之鋒和戴耀廷等。

據報導，高等法院最快明年中才會審訊這起案件，但對於願意認罪的29人，可能會提前作出裁決。

黃之鋒 香港 港區國安法

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