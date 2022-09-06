港上月PMI見5個月新低 企業看淡明年經濟

中秋節臨近，香港商場舉行市集活動吸引市民消費，但企業卻看淡經濟前景。（中通社）

新冠疫情反彈，企業對前景趨於看淡。反映私營經濟運行情況的標普全球香港 採購經理指數（PMI）最新顯示，香港8月份PMI降至51.2，較7月下跌1.1個百分點，雖連續5個月處於50以上的擴張水平，惟8月增長率最慢，為5個月低位。

文匯報報導，調查反映，近期新冠確診個案上升，導致市場需求放緩，整體增長回軟。由於上月產量與新訂單量升幅都減慢，就業 亦進一步減少，企業對未來1年經濟前景再度由好轉淡。有本地廠商認為，在內地未恢復正常通關、歐洲出現能源危機情況下，料明年訂單前景不容樂觀。

報導指出，數據反映整體營商環境進一步好轉，企業8月新接訂單較上月增加，惟增速減慢；產出量連續第5個月增加，但增幅是4月以來最低，來自海外及內地的需求和新業務量分別創3個月及10個月最低。而整體需求向好，帶動企業採購活動，並將庫存水平推高至11個月新高；但就業水平連跌兩個月，受訪者表示，為減低成本而減聘人手。

眼鏡品牌BIG HORN創辦人及設計總監程永成指出，今年的聖誕訂單已接完，暫時與去年相若，因其客人對今年的情況仍偏向樂觀。不過，程永成對明年的出口看法則不太正面。他指，因為亞洲的貨幣貶值，加上內地仍未正常開放關口，在沒有旅客的情況下，只能靠內循環；而歐洲又正出現能源危機，天然氣 、電、水等都有短缺風險，如要由美國輸入天然氣，價格料貴4倍，擔心消費者在負擔昂貴電費後會削弱購物慾。