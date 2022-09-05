香港青少年升國旗儀式比賽 30校競技

「希望種子」與香港青少年軍總會4日聯合舉辦首屆香港青少年昇國旗儀式比賽，圖為小學組冠軍隊伍學校學生示範升國旗。（中新社）

為加強香港 學生對國民身分的認同，「希望種子」與「香港青少年軍總會」合辦香港首個升國旗儀式比賽──「香港青少年升國旗儀式比賽」，昨天舉行頒獎禮。

文匯報報導，是次比賽分大專院校組、小學組及中學組，共有30間學校參加。評分準則包括：服飾儀容、進退場隊列、準備動作、升旗動作、整體合作。各組別除設立冠亞季軍外，更另設「最佳儀容隊伍」及「最佳擎旗手」獎項。今屆大專院校組冠軍由嶺南大學獲得，小學及中學組冠軍分別是保良局陳南昌夫人小學及裘錦秋中學（元朗）。

主禮的保安局局長鄧炳強鼓勵學生多加認識國家，把握國家「十四五」規畫及粵港澳大灣區的龐大機遇。他致辭時指，升旗儀式是從小推動國民教育 的其中一個重要部分，透過訓練及比賽，同學可進一步認識國旗及國歌意義、國家自強不息的精神。

「希望種子」主席何永強表示，有國才有家，家好國更好。希望透過比賽讓學生更了解國家及香港，加強其國民身分認同，培養年輕人愛國愛港情懷。他透露下月底將開辦全港首間「國民教育學院」，會址位於油麻地，初期集中招收中學生，名額及費用待定，學習範疇涉中國現今發展、歷史文化等，期望以有趣生動方式傳遞中華文化。

鄧炳強強調，國旗代表國家尊嚴，充分體現國家主權、歷史，以及國家的驕傲，學習國旗的意念、使用規範以及升國旗禮儀，有助提升學 生對國家民族的認同感、歸屬感及自豪感。