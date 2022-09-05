民生苦 香港食米零售價比進口貴上逾倍

香港示意圖。(圖：shutterstock)

食米是香港 家庭必備主糧之一，泰國 和越南米去年的本地平均零售價，較進口價分別高出近一倍及逾一倍，差幅均創十年新高，其中市占率最高的泰國香米，今年上半年零售價與進口價差幅進一步擴大，最新第二季進口價是十年來同期第三低，零售價卻攀升至同期第二高。

明報報導，香港米行商會理事長陳建年稱，反映物流成本上漲，他指疫情 期間運力受阻，進口商要負擔的運費一度倍增。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，別期盼食肆短期內會減價，為追回過去兩年疫情間的損失，餐廳價格可能不減反漲，「平時10元一碗白飯，現在或要15元」。

報導稱，據工業貿易署備存的食米統計資料，泰國米占本地食米進口量及銷售量五至六成，為港人消耗最多的進口米。比對2012至2021年的泰國香米零售價及進口價數據，發現兩者差距連年擴大。以2013年為例，平均零售價為每公斤12.26港元（約1.5美元），比平均進口價9.13元僅高出約34%，但兩者差幅其後拾級而上，2017年擴大至83.9%。雖然翌年收窄至46%，但疫情爆發逾兩年以來，泰國香米零售價與進口價差幅顯著擴大，去年高達96.8%，為10年來最高。

報導說，踏入今年情況未有逆轉，首季泰國香米平均零售價比進口價高出125%，第二季即使稍為收窄，差距仍達106%。

據報導，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，多個產地的食米均呈現零售價比進口價差距擴大現象，是因受本港營運成本，包括油價和人力成本增加影響。他說，除非突然出現具競爭力的來貨渠道，否則零售價一旦上升就很難回落。