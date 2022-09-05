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香港書商仍未派齊教科書 「預訂交貨期至少兩個月」

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

大批家長在1日開學日當天仍未能為子女買齊教科書，其中有家長預先繳款向特約書籍供應商訂書已近兩個月，心急如焚。今年承辦約30間中小學教科書訂購服務的精工印書局兼出版社指，公司負責出單及配貨員工突然離職，另有超過20名學生暑期工也突然全部離職，人手嚴重短缺，造成訂單積壓，未能派送。現時書局表明「預訂之交貨期為兩個月以上」，令家長、師生十分頭痛。

文匯報報導，教育局發言人表示，學校可參考以往做法，聯絡出版社作臨時安排，如提供個別章節的電子或印刷版，以免影響教學進度。教育局又指，疫下課本供應受物流運輸、人手等影響，會與出版社相關協會緊密溝通，提醒要將對學生的影響減到最低。

雖然精工印書局日前已在其臉書再發出公告指，「正與各學校商討合適的補書方案，請家長耐心等候，不用前來書局補書。」不過，昨日適逢周日，其位於黃竹坑的辦事處仍有不少已經訂書的家長及學生到來「追書」。

其中有顧客指書局欠他十本書，來到只買到幾本；有家長指，學校的家長會正研究能否安排讓高年級生的舊書轉手予低年級同學，以解決書荒；有已訂書的同學直言會作好兩手準備，若沒法買齊書就到其他書店找找、買二手書或改用電子書。

教育局 書店 臉書

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