彭博指港官抗疫分裂 衞生局長盧寵茂轟「是非人」

香港醫務衛生局局長盧寵茂質疑彭博報導不實，不只賠上傳媒應有的專業精神，更可能影響港府抗疫工作。（中通社）

彭博稍早報導稱，香港 特首李家超有意11月取消酒店隔離政策，但遭醫務衞生局局長盧寵茂反對。盧寵茂回批彭博，「來說是非者，便是是非人」。

盧寵茂透過網誌說，上星期外媒引用「知情人士」內幕消息，指香港政府計畫在11月取消入境人士酒店隔離措施，更指內部官員在抗疫政策上出現分裂矛盾，香港各大傳媒廣泛轉載報導，儼如真有其事。

盧寵茂稱：「來說是非者，便是是非人」，今次是非吸引不少觀眾，引致讀者誤以為特區政府在抗疫上內部分裂及有矛盾，不單賠上傳媒應有的專業精神，更可能影響香港政府抗疫工作。

他強調，香港整個問責團隊毫無懸念堅守「不躺平」、「減重症和減死亡」等五項原則，絕無矛盾，重申與內地及國際通關有如同兼家庭及事業，並非零和遊戲；他又質疑有關報導可能另有目的。

對香港確診個案重上過萬宗水平，前食物及衛生局長高永文說，假設香港新冠病毒會「流感化」，是言之過早。香港每日入院確診者人數，由上月初約1000人，增加至現時約3000人，香港醫療體系已瀕臨超負荷，相信港府不希望再收緊社交距離 措施，但視乎疫情 發展亦不能排除可能性，呼籲市民在現有措施下做好個人防疫，並盡快接種疫苗。