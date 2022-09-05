香港連2天增萬例確診 專家：未來3周向上衝

香港4日新增1萬683宗新冠病毒陽性病例，當中有1萬490宗為本地病例，圖為市民4日持續到社區檢測中心進行檢測。（中新社）

香港 昨日新增1萬683宗新冠肺炎確診個案，當中1萬490宗為本地病例，連續兩天破萬宗。隨著確診數字上升，再添8宗死亡個案，當中6人未打齊三針疫苗 ，有4人來自院舍。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，現時香港正處於不同Omicron變異病毒株的交替狀態中，未來兩三周個案將繼續「向上衝」，只有當BA.5進一步取代BA.2.2，同時BA.5個案增長速度明顯減慢，疫情 才會見頂。

綜合文匯報、明報報導，第五波疫情至今已累計9511名患者病殁，衛生防護中心指96%死者均為60歲或以上，當中86.6%未接種疫苗或只打了一針，病死率與已打四針者相差196倍。

近日亦有染疫死者未有呈報快測陽性結果，出現延誤醫治情況。有調查指上月中訪問664名60歲或以上長者，發現12%長者或其家人陽性也沒有呈報。

香港4日新增1萬683宗新冠病毒陽性病例，當中有1萬490宗為本地病例，再多8間院舍合共11名院友染疫。圖為有新增病例的港泰護老中心。（中新社）

為減低院舍感染風險，今日起訪客須在探訪前48小時內進行核酸檢測取得陰性結果，有安老業界人士認同要精準抗疫，並指現時探訪已採取預約及多項防感染控制措施，相信再收緊檢測安排對訪客影響亦不大。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，香港個案數字自8月中起上升速度加快，單日個案兩周內已由約5000宗翻倍至1萬宗，他特別提到污水監測人均病毒量已重返3月初至中的水平，預計短期內疫情會維持上升趨勢。

香港最新單日懷疑屬Omicron BA.4或5的個案占比為64.4%，經推算後BA.5占比為56.7%，另BA.2.2占29.3%。

醫院管理局總行政經理李立業昨日在疫情簡報會上表示，新增8名離世患者為4男4女，當中除1人59歲外，其餘由73歲至102歲不等，而6人未打齊三針、1人更未有接種疫苗，另相信5人死因與新冠病毒有關，包括3名院舍長者，餘下3人死因與新冠病毒沒有太大直接關係，當中1人為院舍院友。

該3名或因新冠病毒死亡的院友，包括1名92歲女病人，她已打三針；另一人為82歲男病人，未接種疫苗，有冠心病及心房顫動病症；另一院友是102歲女病人，患有腦退化。

港府亦在臉書「添馬台」專頁上指出，以上月31日第五波疫情有9476名患者死亡計算，超過70%未有接種疫苗，約98%死亡個案是未打齊三針，呼籲盡快接種三劑疫苗以增強保護。