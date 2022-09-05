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常玉「紅底瓶枝」60年來首曝光 香港蘇富比10月拍賣

香港新聞組／香港5日電
香港蘇富比宣布將在10月5日的現代藝術晚拍推出獻常玉自傳式畫作「紅底瓶枝」，此畫繪於1963年3月，誕生至今近一甲子以來從未曝光。（圖：蘇富比提供）
香港蘇富比宣布將在10月5日的現代藝術晚拍推出獻常玉自傳式畫作「紅底瓶枝」，此畫繪於1963年3月，誕生至今近一甲子以來從未曝光。（圖：蘇富比提供）

傳奇畫家常玉是拍場天王，其裸女畫作擁有「一個裸女一個億」的封號。他的花卉作品近年也受藏家追捧，身價逐漸追上裸女畫，「青花盆中盛開的菊花」兩年前拍出1.87億港元（港幣，下同，約2382萬美元）的天價。

香港蘇富比將在10月5日的現代藝術晚拍推出常玉自傳式花卉畫作「紅底瓶枝」，此畫繪於1963年3月，誕生迄今一甲子從未曝光，該畫估價5000萬到1億元（約637萬到1274萬美元），9月17、18日將在台北華南銀行國際會議中心舉行預展。

蘇富比指出，「紅底瓶枝」花瓶精巧、花枝蔓延，意境映照出常玉六○年代的切身經歷。藝術家浮沉巴黎藝壇多年，正在此時初現轉機，不僅廣獲旅法華裔文藝圈及後輩的尊崇，更有機會榮歸故鄉，漂泊海外多年，終於可望奠定自己在藝術上的最終成就，一如畫中的花枝在宋式紙槌瓶上悄然等待綻放。常玉藉花卉傲雪迎霜、凌寒獨放的崇高寓意，寫下勵志雄壯的一篇自傳式史詩。

「紅底瓶枝」屬常玉花畫之中少數超越一米尺幅之鉅作。蘇富比指出，常玉在畫中展現大刀濶斧的氣魄，以大片的色塊橫向地塗抹整幅背景，呼應著抽象表現主義中的激昂與凌厲。畫中花卉呈鹿角式的造型，纖細枝幹從根部開始恣意上揚，進一步發展成千絲萬縷的半抽象構圖，接引當時鼎盛的全球抽象主義風潮。

此畫也呼應南宋山水「一邊半角」之美學概念，將瓶花置諸右側，並刻意露出餐桌邊角，營造層層遞進的透視感；而瓶花放諸案頭，在中國傳統象徵符號學中諧音「平安」，畫面散發歲歲吉祥的祝福意味。蘇富比認為，「紅底瓶枝」雖然綜合花瓶、紅牆、桌案及花卉四種具象元素，構圖卻鼓勵觀者將聯想引伸至框外之境，呼應中式美學的抽象與意識形態，展現常玉畫作超越表象的藝術深度。於此，常玉和諧地糅合東方傳統魅力與西方現代藝術，造就了永恆幽美的一幕絕色盆景。

香港 華裔

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