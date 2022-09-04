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5歲男童滿身傷痕猝死 33歲懷孕母涉謀殺

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

深水埗3日凌晨發生涉及幼童的命案。一名滿身傷痕、瘦骨嶙峋的5歲男童被發現昏迷屋內，送院後證實不治。其33歲懷有第四胎5個月身孕的母親危坐單位窗邊企圖跳樓自殺，其後獲救。警方把案件列作謀殺案處理，男童母親被警方拘捕。

大公報報導，據了解，被捕孕婦黎×娣，育有8歲長女、案中5歲次子和3歲幼子，約3至5年前開始租住深水埗石硤尾街2M號唐樓約100方呎劏房單位，她曾經歷兩次婚姻，與前夫育有一名長女，其後與男友誕下次子和幼子。

據業主透露，女事主起初與越南籍打散工的男友同住，其後男友離家一去不返，剩下女事主與子女一家四口相依為命，並懷有5個月身孕，靠打散工獨力撫養子女，惟因開支龐大，再加上女事主無領取綜援，近月開始欠租。長女及幼子交由女事主胞姊照顧，女事主則照顧次子。據悉，已離家男友仍不時為女事主支付包括租金等開支。

初步調查得知被捕者現懷有5個月身孕，疑早前於生育後出現情緒病，而死亡的男童有發展遲緩問題，容易發脾氣，他之前就讀幼稚園低班，疫情期間不時缺席網課，復課後母親亦以轉校等藉口未有帶男童上課，懷疑其受虐情況於疫情期間缺課後開始加劇。警方正與校方了解，包括有否曾就死者情況向教育局通報，亦初步得知社工曾嘗試探訪涉事家庭。

兒童事務委員會委員雷張慎佳認為，政府應設立虐兒個案法證聆訊機制，以了解導致虐兒悲劇的成因。勞工及福利局局長孫玉菡對事件表示難過，並表示會進一步推展強制舉報規定的立法工作。

疫情 教育局 越南

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