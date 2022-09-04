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李家超首次召開國安委會議 駱惠寧列席

香港新聞組／香港4日電
香港沙頭角抗戰紀念館揭幕3日，李家超（右二）前往參觀各項文物。（中通社）
香港沙頭角抗戰紀念館揭幕3日，李家超（右二）前往參觀各項文物。（中通社）

香港政府3日舉行首次維護國家安全委員會會議，由國安委主席兼特首李家超主持，港府發通稿只介紹國安委的職責，並未說明會議內容。

香港政府發通稿表示，新一屆香港政府3日舉行首次維護國家安全委員會會議。通稿沒有說明會議內容，只介紹國安委的職責與人事說，國安委由特首李家超擔任主席，成員包括3名司長、保安局局長及警務處處長等，國安委下設秘書處。北京中央政府指派的國家安全事務顧問、中聯辦主任駱惠寧列席國安委會議。

國安委的3大職責包括分析研判香港維護國家安全形勢，規劃有關工作，制定香港維護國家安全政策；推進維護國家安全的法律制度和執行機制建設；協調香港維護國家安全的重點工作和重大行動。

香港國安法於2020年6月底實施，同年12月從政府一般收入中撥出港幣80億元（約10億美元）的專門款項，用於支付關於維護國家安全「未來數年」的開支。財政司司長須每年就這筆專門款項的控制和管理向立法會提交報告。

港府於今年7月13日公布2021年度維護國家安全開支的專門款項控制和管理報告說，考慮到維護國家安全工作的特殊及機密性質，國安委秘書處設有專屬會計財務小組，處理相關工作的收支及財務事宜，直接呈報財政司司長。

報告沒有明確交代80億元如何使用，只提到開支主要分為經常開支如薪酬及津貼、租金、及非經常開支如系統設置。2021年度報告與之前一年度的報告，同樣只有3頁，內容大致相同。

此外，港府3日舉行儀式紀念中國人民抗日戰爭勝利77周年，而歷經五年籌辦，香港第一間抗戰紀念館——沙頭角抗戰紀念館同日開幕，這亦是香港首個長期展示東江縱隊港九大隊（港九大隊）歷史的國民教育基地，特首李家超前往參觀紀念館。

紀念館由羅家大屋改建而成，「香港抗日一家人」羅家後人2017年將這間佔地8000多呎、建築面積6000多呎的祖宅，以一元租金的價格永久租出，用來建成一間香港自己的抗戰紀念館。紀念館展覽分為兩大部分，第一部分為「香港抗戰的中流砥柱港九大隊」，包括秘密大營救、港九大隊抗戰史跡、抗日英烈等；第二部分介紹「香港抗日一家人」的事蹟。

香港 租金 北京

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