「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

44歲香港 男星黃竣鋒（Jason）曾獲「亞洲先生競選」季軍，因帥氣外型、健美身材，有「翻版古天樂」封號，他曾在電影「追龍」演出「公仔強」讓觀眾留下深刻印象。8月29日驚傳在餐廳遭惡煞狂砍3刀，其中一刀正中臉部，被目睹其中一塊臉皮被砍掉，現場滿地鮮血，緊急送醫後縫了100多針，做了近6小時手術，恐有毀容疑慮。

明報報導，黃竣鋒向傳媒發聲明，自稱從未得罪人，促請有關當局嚴正查明此案，還原事件真相，還他一個公道。聲明提到當日他遇刀手無故襲擊，連中3刀受重傷，並一度有生命危險。他說：「我的行事作風磊落光明，未覺有開罪他人的行徑。本次受襲，我的臉部、左手、腰部分別受刀手三刀襲擊，其中臉部受重創，按醫生解釋，如臉部受傷位置略差些毫，即足以短時間內喪命。」

黃竣鋒也於微博 發文，怒轟這麼惡劣的狀況發生，卻沒有一個負責人來慰問，還標註了深圳公安 ，引發外界議論。

據香港01報導，黃竣鋒親眼目睹自己的臉皮掉落，所幸後來他有閃開，才沒有砍到動脈，否則可能當場斃命，不過他傷勢還是相當嚴重，之後可能面臨毀容。黃竣鋒自認不曾與人交惡，懷疑凶手可能是認錯人。

黃竣鋒身材健美，2012年獲得「亞洲先生競選」季軍，還有「翻版古天樂」之稱，曾演出「使徒行者」、「掃毒」、「拆彈專家」、「追龍2」等港片，合作的演員包括梁家輝、張家輝、劉德華、古天樂、劉青雲等人，被砍之後，他也於微博發文，怒轟這麼惡劣的狀況發生，卻沒有一個負責人來慰問，還標註了深圳公安，引發外界議論。

8月29日黃竣鋒接受男星吳志雄（大佬B）的邀請，到對方的餐廳用餐，期間走出包廂和人打招呼，才準備回位子，就有一名手拿菜刀的惡煞衝出，直接朝他的臉狠砍一刀，瞬間目睹臉皮掉了下來，接著又砍向他的左手和左腰，頓時血流如注。

沒想到惡煞殺紅眼，又朝著黃竣鋒的頸部砍去，幸好他機警閃開，才沒砍到大動脈，但也差點砍到他的眼睛，惡煞事後被警方逮捕，他滿身是血被抬上救護車，送醫後所幸並未有生命危險。