香港6成染疫長者拒服藥 幼童住院倍增

香港3日新增1萬426例單日確診，有六成染疫長者拒口服藥；圖為一間護老院長者稍早接受檢疫。（中新社）

香港 新冠疫情病例再破萬例，3日新增確診1萬426例，其中本土感染1萬222例，境外移入204例，再有7名確診病患死亡，其中有2宗個案有延誤就醫情況；醫管局指出，長者確診後拒絕服藥的情況相當普遍。

文匯報報導，一名77歲男死者上月16日確診，初期病徵不明顯，其家人拒絕醫管局讓病人到指定診所領取新冠口服藥的提醒。病人其後情況惡化，一度無法走路更出現昏迷，1日搶救無效離世。醫管局表示，約六成確診長者對口服藥有誤解，拒絕服用。

此外，近日兒童確診住院數目亦大幅上升，截至本月1日，有92名3歲以下染疫幼童入院，是上月初住院41人人數的兩倍以上，目前3歲至11歲確診兒童亦有54人留醫。

香港3日再多7名患者死亡，年齡介乎69歲至94歲，其中3人一針未打，2宗個案延誤就醫。其中，77歲的男死者生前患高血壓 、高血脂等，曾打兩針。他在上月16日經核酸檢測 發現陽性，CT值約21，兩天後醫管局來電提醒他前往新冠指定診所就醫，其女兒接聽電話時稱其父病情不嚴重，無須前往。其後，男子情況轉差，出現食慾減退、無法走路，至本月1日早上昏迷不醒。救護車到場後發現病人已無心跳呼吸，最終搶救不治。

另一於家中死亡的69歲男子未有接種疫苗，生前獨居，無長期疾病，上月27日曾出現氣促、腹瀉等病徵，但當時未做檢測或求醫，翌日家人探訪時，他已昏迷，後由救護人員宣布死亡，驗屍證實確診。

醫管局行政總裁高拔陞昨日表示，目前只有約四成新冠確診長者願意使用口服藥，呼籲長者應盡早服藥，並完成療程。