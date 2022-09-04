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香港11月金融峰會免隔離 嘉賓怕惹議拒出席

香港新聞組／香港4日電
香港將於11月舉行國際金融投資峰會，部分獲邀高層因不願接受特殊待遇，拒絕出席。（中新社）
香港將於11月舉行國際金融投資峰會，部分獲邀高層因不願接受特殊待遇，拒絕出席。（中新社）

香港將於11月舉行國際金融投資峰會，「華爾街日報」引述消息人士報導，為了吸引全球頂級金融業高層參與，金管局提出讓與會者不必隔離的想法，但遭到部分獲邀出席的高層拒絕，因不願接受特殊待遇。

信報、香港經濟日報引述華爾街日報報導，金管局提出對與會者安排免檢疫的想法，但仍需要接受7天醫學監察、不能自由前往某些公眾場所例如餐廳，但有部分獲邀人士表示：「謝謝，但不了。（Thanks, but no thanks.）」一些大型金融機構高層表示，他們很想參加會議，但如果目前的隔離規定仍然存在，他們就不會前往香港。

香港這次舉辦金融投資峰會是期望宣示香港重新對外開放，並爭取高盛、花旗和摩根史坦利總裁等多名銀行家出席。

據報導，香港有關方面跟潛在參與峰會人士討論「0+7」安排，即抵港後毋須到酒店隔離檢疫，只需進行居家醫學監察，和限制進入某些公眾場所例如餐廳，但這些高層不希望獲得豁免而毋須遵守這些規定，因為他們的公司的大部分員工及整個社會都仍正受這些限制，而他們卻得到特殊待遇，會引來負面眼光。目前香港對國際入境者實行「3+4」政策（3天強制酒店檢疫及4天醫學監察）。

金管局發言人表示，指該局正積極籌備財政司司長在本年度財政預算案公布的高層次國際投資峰會，該局正與相關持份者討論，協調峰會的各項安排。

香港 醫學 投資

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