避免加劇緊張 美選定3度駐華外交官出使港澳

香港示意圖。(圖：shutterstock)

上一任美國駐港澳總領事史墨客離任前批評北京 破壞對港承諾，在懸缺近兩個月後，南華早報2日報導，美國國務院 將派遣擁有豐富對中經驗的駐瀋陽前總領事梅儒瑞（Gregory May）出任美國駐港澳總領事，希望避免加劇華府和北京的緊張關係。

美國駐港澳總領事史墨客今年7月11日離任前批評北京政府對香港 的打壓，呼籲北京遵守中英聯合聲明，讓港人享有聲明和基本法所賦予的權利，美國希望香港成功，讓香港做回香港。

港府和北京接力回擊，批評史墨客「睜眼說瞎話，赤裸裸干涉中國內政」。

據南華早報報導，美國國務院將指派曾派駐廣州、北京和瀋陽的梅儒瑞出使香港，行政程序已進入最後階段。

一位了解國務院決策思考的知情人士對南華早報表示，派遣一位有著豐富中國經驗的職業外交官，至少能避免華府進一步加劇與北京和香港的緊張關係。

梅儒瑞來自德州，在約翰霍普金斯大學取得中國研究碩士學位，2000年加入國務院，曾派駐羅馬和中國大陸，並在2019年出任美國駐蒙古烏蘭巴托大使館副館長。

梅儒瑞在1993年到1996年，在台北國際社區廣播電台（ICRT）和新聞周刊擔任記者。