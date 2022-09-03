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香港北角東寶小館最後一夜 食客「戰鬥碗」乾杯

香港新聞組／香港3日電
香港知名大排檔東寶小館以「戰鬥碗」喝啤酒為佳話，深得中外食客歡心，曾有好萊塢明星赴港時在此吃飯。（中通社）
香港知名大排檔東寶小館以「戰鬥碗」喝啤酒為佳話，深得中外食客歡心，曾有好萊塢明星赴港時在此吃飯。（中通社）

位於北角的香港知名大排檔東寶小館，由於被食環署指違反租約條款，2日最後一天營運，結束約30年歷史。傍晚門外陸續有食客排隊等候安排入座。惜別夜宴上，有電影導演陳果，也有被爆在約30年前參加過香港小姐的食客。

綜合香港01、明報報導，東寶小館以「戰鬥碗」喝啤酒為佳話，深得中外食客歡心，曾有好萊塢明星赴港時在此吃飯。陳果形容東寶有「80年代香港最璀璨時的豪邁」，對其結業感可惜；有光顧21年的熟客懷念自己在東寶學飲酒，稱東寶是香港地道文化，形容東寶結業如「香港人身分被抹去」。

香港知名大排檔東寶小館以「戰鬥碗」喝啤酒為佳話，深得中外食客歡心，曾有好萊塢明星...
香港知名大排檔東寶小館以「戰鬥碗」喝啤酒為佳話，深得中外食客歡心，曾有好萊塢明星赴港時在此吃飯。（中通社）

2日有食客一行四人，帶同紙筆，邊吃邊畫，描繪東寶的食物及餐廳經理露比。他們表示希望感受東寶的氣氛，有時載歌載舞。露比更會表演一字馬及筷子開啤酒，認為相當有特色，希望可以透過畫作，為東寶留下紀錄。

東寶傍晚一直播放張國榮的懷舊金曲，部分人聞歌起舞，又期望東寶「風再起時」的一天。職員忙得不可開交，廚房不斷遞出風沙雞、黃金蝦等名菜。食客則手持盛載啤酒的「戰鬥碗」乾杯，場內氣氛熱鬧。

到大約晚上8時，場內氣氛更趨熾熱，露比四處與食客自拍留念，部分人緊抱露比，不捨東寶結業。

場內一直播開懷舊金曲，不少人一同合唱，露比則感激眾人支持，並一度稱「此處不留人，自有留人處」；食客則回應：「東寶加油！」

食環署日前指，東寶四個攤檔的四位承租人，並非以獨資經營者身分經營攤檔，故此向承租人發出「擬終止租約通知書」。雖然承租人曾就曾此提出申述，但經審視後，認為仍有充分證據顯示，承租人違反該租約條款，遂於8月26日發出「終止租約通知書」，終止與其簽訂的租約及收回有關街市攤檔。

署方之後又指，東寶承租人長時間不在攤檔，甚至長期身處海外，涉嫌違規分租；但承租人如需時安排將設備遷離攤檔，會酌情處理。

昨日所見，旅發局網頁介紹東寶的頁面已遭刪去。

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