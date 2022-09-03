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香江觀察／香港諸事「縮沙」 統統推給疫情

香港特派員李春
香港一串大活動都臨陣取消，共同的說法都怪疫情。(中通社)
香港一串大活動都臨陣取消，共同的說法都怪疫情。(中通社)

香港周末話題，一是在說又有哪些老牌的餐廳酒樓熄燈，最新一間是北角的東寶小館關門，那可是香港最後的明星大排檔；一是在說香港一串大活動都已「縮沙」，即臨陣取消，說起來原因各異，共同的說法都怪疫情

香港人原以為送夏迎秋，疫情會緩解，生活會正常化，誰料近期疫情風聲一天緊過一天，單日確診個案又過了萬，一串大活動接連宣布取消，其中陣仗最大的一個香港小姐選美。原來安排9月4日在將軍澳電視城舉行的準決賽，結果19名參賽佳麗中有6位確診，準決賽先說要延期，後來被迫取消。

現在香港小姐選美變成了未知數，如果決賽也取消，是否今年就沒有香港小姐了呢？今年適逢港姐50周年及前港姐們組成的慧妍雅集成立40周年，如果在這個年頭沒了香港小姐接班人，那就真是香港小姐的50年大變了。

除了香港小姐選美，香港還有不少活動都已「縮沙」，其中一個是大坑及薄扶林村舞火龍，已連續三年因疫情停辦，薄扶林村火龍會總監蕭崑崙說，活動準備工作已達九成，被迫取消十分失望。

蕭崑崙特別點醒，香港傳統舞火龍有驅走瘟疫寓意，現在卻因疫情而無法舉行，非常諷刺。

另一個大活動「縮沙」，是原定10月舉行的維港渡海泳計畫，港府不同意2000名參賽者下水，香港體育專員楊德強說，正與泳總商討渡海泳安排，包括讓2000名參賽者分批作賽。

更遠一點的是世界龍舟錦標賽，本來去年要在香港舉行，因疫情延到明年8月。香港龍舟總會主席鍾志樂說，國際龍舟聯合會為防賽事再取消，已初步決定移師泰國舉行。

香港 疫情 泰國

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