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香港新增9901例新冠確診 兒科病房7成滿

香港新聞組／香港3日電
香港目前有逾2600新冠病人留醫，其中136名為11歲或以下兒童。（中通社）
香港目前有逾2600新冠病人留醫，其中136名為11歲或以下兒童。（中通社）

香港昨新增9901例新冠確診，其中本土病例9714例，境外移入187例，較昨天單日確診逾1萬輕微回落。

衛生官員在記者會上表示，過去一天有8名確診者死亡。目前香港疫情以Omicron BA.4及BA.5變異病毒株為主，占整體病例60.3%，其中BA.5占53%。BA.2.2占約34%，BA.2.12.1占約6%。

明報報導，疫情下醫管局床位吃緊，至昨凌晨共逾2600名新冠病人留醫，其中136名為11歲或以下兒童。醫管局總行政經理劉家獻昨稱，兒科病房非常爆滿，醫管局昨稱兒科病床使用率約七成，比率達七至八成已屬「比較滿」，須改裝成人病房接收兒科病人，又表示現時私院提供病床不包括兒科，局方冀先轉介復康或療養病人至私院。

據報導，港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆認為，不少染疫兒童未能入住兒科病房，需轉至骨科等較少緊急病人的科目。他說，其他科目護士較少兒童護理經驗，難免影響照顧。

報導說，目前醫管局陸續增撥至5000張新冠病床，當中預留多少張兒科病床，劉稱會按情况處理，強調若能減低兒童重症和入院便可避免上述情况，呼籲兒童盡快接種疫苗

報導指出，13間私家醫院至昨共提供400張病床，接收公院轉介病人，至1日下午5時使用率為八成。身兼聖保祿醫院醫務行政總監的何兆煒說，該院兒科病床較充裕，歡迎公院轉介非新冠兒科病人。

此外，報導稱警方昨日與衛生部門協調，根據「隔離令」，首次分別將四名持「紅碼」的新冠確診者押送到竹篙灣社區隔離設施。警方指近日發現有新冠確診者在疫苗通仍是「紅碼」下離開隔離地點，進入受規管處所，漠視公眾健康，違反相關規定，警方重申，有關行為一經定罪，可被罰款1萬港元（約1275美元）及判監6個月。

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