粵深挺港「逆向隔離」 落馬洲河套試行 免再「7+3」

香港特首李家超提出「逆向隔離」方案，獲廣東省及深圳市支持，並同意成立專班商討細節。（中新社）

特首李家超昨日與廣東省領導舉行線上會議，港府提出「逆向隔離」方案得到廣東省及深圳市政府領導的支持，並同意雙方成立專班商討落實細節。「逆向隔離」建議擬赴內地人員先在香港 隔離，再以閉環方式進入深圳，以符合內地隔離規定。

大公報報導，李家超表示，位在深圳落馬洲的河套區隔離設施可考慮作為試點，目標是在香港完成「逆向隔離」人士，抵達內地後無需再接受「7+3」的隔離安排。當各方達成共識後，會按程序報批實施新措施。

逆向隔離小檔案 資料來源：香港新聞組

李家超指出，河套隔離設施將有很好的檢疫條件，至於名額、通關口岸及前往口岸的交通工具等具體細節，他稱，專班將針對兩地疫情管控要求，磋商檢測 標準、閉環方式等事項。各方達成共識後，將按程序報批，希望可以盡快實施。

用作「逆向隔離」的隔離設施，港方傾向不會是免費，但相信收費會是一個合理水平。翻查資料，港府去年開放竹篙灣檢疫中心，供抵港外傭作檢疫用途時，按收回成本的原則收取費用，每個單位每晚收取480港元（約61.1美元），包括三餐膳食及所有費用。

消息並指出，除了河套隔離設施，若內地同意，可考慮也採用其他隔離設施用於「逆向隔離」。至於名額，消息人士透露，預計初期每日的配額不會很多。

香港跨部門單位在機場演習，測試現行的入境檢疫檢測流程，能否應對日增的旅客量。（中通社）

現時由香港入境深圳的檢疫規定為「7+3」，即是7天集中隔離醫學 觀察，3天居家健康監測。當有關人士在香港「逆向隔離」後，是否可以立即過關到深圳呢？消息稱，需視乎有關人士是否已預約酒店，或已安排居所，作居家健康監測之用，否則，相信他在香港的隔離設施完成7日集中隔離醫學觀察後，需住多3日以完成居家健康監測。