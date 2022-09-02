開學第1課 內地、港澳生雲端合唱「我愛你中國」

香港福建中學附屬學校的學生與澳門、內地的同學雲端合唱「我愛你中國」。（視頻截圖）

內地大多數地區中小學幼兒園學生1日開學，當晚內地中小學生同上由中宣部、教育部、中央廣播電視總台聯合主辦的2022年「開學第一課」。節目組邀請科技工作者、奧運健兒等登上講台，啟發中小學生感悟奮鬥的真諦。港澳學生亮相開場合唱「我愛你中國」，他們通過鏡頭與內地的同學合唱。有內地同學表示，歌聲令人振奮，認為「這是最清澈的告白。」

此外，香港 「光影進校園」系列活動，將遴選十部優秀愛國愛港主題電影 ，向全港中小學開展為期一年的公益放映。

大公報報導，「開學第一課」節目分為「砥礪奮鬥」「接續奮鬥」「團結奮鬥」三個篇章，回溯了2022年的熱議話題：冬奧體育、農業生產、生態文明、文明探源、鄉村振興、國防軍事、航天科技。這些領域的關鍵性人物作為「奮鬥者」在節目中現身說法。

「我愛你中國，我愛你中國。我愛你春天蓬勃的秧苗，我愛你秋日金黃的碩果……。」節目由合唱「我愛你中國」拉開序幕。在飄揚的國旗和區旗之下，「永遠盛開的紫荊花」雕塑旁，香港福建中學附屬學校的學生與澳門、內地的同學「雲端」合唱「我愛你中國」。

北京冬奧會自由式滑雪女子空中技巧冠軍徐夢桃為同學們分享了戰勝困境的祕密：20年做了406張戰術表，測算每一次跳躍，復盤每一個問題，分析每一種可能發生的情況……她勉勵同學們要保持一個「我要學」的態度，勇往直前奮力前進。

首批艦載機飛行員、著艦指揮官戴興，動情地向孩子們講述他第一次在航母上起降、第一次著艦成功、第一次進入實戰演訓的故事，展現了幾代海空雄鷹為中華民族的偉大復興夢而努力奮鬥的精神和情懷。

此外，文匯報報導，由紫荊文化集團和香港教育工作者聯會主辦，愛國教育支援中心和銀都機構有限公司承辦的「光影進校園」系列活動，希望將優秀的愛國愛港電影送進全港中小學。此活動將遴選十部優秀愛國愛港主題電影，包括「我和我的祖國」、「革命者」、「媽媽的神奇小子」等片，面向全港中小學開展為期一年的公益放映，並配合香港特區政府教育局 全年規畫安排相關活動。