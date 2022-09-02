5個多月後 港單日確診再度破萬 增11人死

香港新增1萬586例新冠肺炎確診個案，其中1萬342例為本地個案，244例為輸入個案。圖為衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）和醫院管理局總行政經理劉家獻（右）出席疫情簡報會。（中通社）

香港 新冠疫情 反覆上揚，單日確診個案再度破萬，這是時隔五個多月後，香港單日確診個案再度破萬例，增加1萬586例，其中本土傳染1萬342例，海外移入244例。衛生官員在記者會上表示，預期單日確診病例數還會上升。另外，過去一天再多11名確診者死亡，年齡在78至94歲。

香港第五波疫情自1月初爆發，3月中達到高峰，當時單日確診數一度超過5萬例，3月24日新增確診個1萬405例，之後確診個案跌下萬例關口。近月來，疫情再度升溫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君1日表示，本土確診個案中，有3091例為核酸檢測確診，其餘7000多例均為快測陽性個案。

香港醫院管理局說，目前有3名確診兒童情況危殆，除9月1日的15個月大女嬰，亦包括早前公布的17個月大男嬰，以及5歲9個月大女童。其中17個月大男嬰目前被發現罹患由新冠病毒引起的急性腦炎和腦膜炎，需要插喉呼吸，目前仍然危殆，但維生指數穩定，醫院會密切留意其情況。

疫情上升，醫院管理局宣布，調整確診患者出院安排，期望紓緩公立醫院病床壓力。醫院管理局總行政經理劉家獻在疫情記者會上說，將按衞生防護中心建議更改指引，留院患者即使未接種兩針疫苗 ，只要第7天或之後，其中一次核酸檢測結果CT值大於30，以及臨床條件合適，即可離開隔離設施。如有患者例如長者等仍需接受治療，則會被安排轉往普通病房繼續留醫。

在此之前，如未完成二針的住院患者需要完成至少14天隔離。劉家獻指出，根據專家及科學數據，相信CT值大於30患者已不具傳染性，有關做法可以加快病床流轉，盡量減少醫院運作受影響，強調安排經深思熟慮。

港府還準備調低疫苗通行證適用年齡，由現時12歲以上，降至5歲以上。衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，下星期會有公布，措施亦會設二個月過渡期。特首李家超說，有清楚的數據表明兒童接種疫苗的好處，希望市民與港府共同鼓勵兒童打針。