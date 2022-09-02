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香港天星小輪客量創新低 每航班收入僅19美元

香港新聞組／香港2日電
香港天星小輪半年客量創新低，上半年僅324萬人次乘搭，較2019年同期下跌近七成。（中通社）
香港天星小輪半年客量創新低，上半年僅324萬人次乘搭，較2019年同期下跌近七成。（中通社）

有逾百年歷史的天星小輪1日公布2022年上半年業績，天星總乘客人次下跌至歷史最低點，上半年僅324萬人次乘搭，較2019年同期下跌近7成，平均每航班僅50名乘客，載客量不足15%，3月平均每船乘客更曾低至43人。上半年票務收入跌至1000萬元（港幣，下同，約127.4萬美元）以下，較2019年同期大幅下跌65%，平均每航班收入只得150元（約19.1美元）。

天星小輪是旅客遊覽維多利亞港首選的途徑，2009年更被國家地理旅遊雜誌列為「人生50個必到景點」之一，並獲美國旅遊作家協會評選為「全球十大最精彩渡輪遊」之首。

香港01報導，天星小輪指出，封關減少一半乘客量，加上港鐵發展令小輪邊緣化，預計未來前景不明。而東鐵過海段通車，更搶走天星僅餘的部分乘客，7月灣仔航線客量按年再跌33%。公司將在今年第四季度啟動「綠色渡輪」項目，啟動碼頭活化研究

據天星小輪2022年特許經營服務半年度報告，自港鐵東鐵線於5月份開通延伸至金鐘站的過海段，天星小輪與2021年相比，灣仔的乘客量在6月下降了22%，7月則下降了33%。

報告指出，上半年乘客人次總數為324萬2916人，平均每航班的乘客人次為50人，少於可載客量的15%，較2021年低26%，較2019年低68%；其中3月份乘客人次總數為33萬1547人，平均每航班的乘客人次總數為43人，較2021年及2019年分別低56%及81%。

票務收入方面，上半年下跌至1000萬元以下，較2021年低24%，較2019年低65%，平均每個航班的收入為150元，只夠支付18%總運營成本、29%員工成本或86%維修和保養費用。

運營費用方面，總額為5260萬元，報告指即每1元的專營航線收入有2元的支出，每次航班的員工成本超過500元，燃料成本在一年內增長了超過一倍。

收支方面，在港府補貼前，專營航線虧損超過2500萬元，虧損比2021年增加800萬元或47%，平均每周損失100萬元；負資產增至6600萬元，以5800萬元的銀行債務來維持專營航線的服務。

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