我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

4槍匪劫表行 3分鐘掠千萬元名表 警追槍枝真偽

香港新聞組／香港1日電
銅鑼灣4匪徒持刀槍闖錶行，劫走逾80只至100只手表逃去。（視頻截圖）
銅鑼灣4匪徒持刀槍闖錶行，劫走逾80只至100只手表逃去。（視頻截圖）

4名匪徒昨天下午1時許光天化日下闖入銅鑼灣「謝氏表行」，持刀帶槍「閃電式」劫走玻璃飾櫃內一批手表，店員被威嚇下唯有就範，匪徒得手後隨即跳店外接應的私家車逃逸。表行經初步點算，損失80至100只名表，市值共約1000萬港元（約127.4萬美元）。

大公報報導，從遇劫表行店內的閉路電視片段可見，4名匪徒闖入分別亮出懷疑利刀及懷疑手槍，其中一名店員隨即舉高雙手，其間持手槍的匪徒一直把槍口對著店員，其餘匪徒連忙擸走玻璃飾櫃內大批手表，放進一個大袋內便離開，整個洗劫過程不超過3分鐘。

報導指出，港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮指匪徒曾聲稱「打劫」，迫使店員交出飾櫃鑰匙。鄰近一間找換店負責人陳先生表示，涉事表行開業大約30年，以前做典當生意，後來才買賣手表，一只手表動輒數十萬元。案發時，他並沒有聽到可疑聲響，街道依舊「風平浪靜」，直至有警車和警員到場，估計附近大部分市民及店舖才得知發生劫案。

明報報導，張嘉榮表示，昨日下午1時05分，一名身穿黑衣、戴黑帽賊人率先進入表行，從後背取出疑似手槍指向男負責人，另一名身穿藍色外套的賊人則以約45厘米牛肉刀指向女店員，其餘兩名黑衣賊人帶同一個大型黑色手提袋入店。男負責人在刀槍指嚇下告知賊人玻璃櫥窗鎖匙在抽屜，持袋兩男其後用鎖匙打開櫥窗合力將大批陳列手表放進袋中。直至袋內放滿手表，4人即離店，

報導稱，4名搶匪以本地話向職員表示行劫，兩名表店職員無受傷，尚未確認該支手槍真偽，警方將追查犯人有否「踩線」、有否集團操縱及接應車輛行蹤等。

報導指出，警方獲悉報案後派員在港九一帶追截，重案組探員及鑑證科到場翻查閉路電視、在店內掃取指模，部分警員身穿避彈衣，警犬亦奉召到場。警方在附近地下發現5枚菸頭，懷疑與案件有關。

上一則

港媒：劉鶴20大面臨退休 何立峰可能接班

下一則

「一帶一路」論壇 內地官員撐港 新加坡支持香港加入RCEP

延伸閱讀

洛縣羅蘭岡大華超市外武裝搶劫案 第二名兇嫌落網

洛縣羅蘭岡大華超市外武裝搶劫案 第二名兇嫌落網
配合控槍 亞當斯、蘭德等人籲信用卡公司追蹤槍枝購買

配合控槍 亞當斯、蘭德等人籲信用卡公司追蹤槍枝購買
大華府劫車激增 青少年嫌犯占多數 逾7成涉槍枝

大華府劫車激增 青少年嫌犯占多數 逾7成涉槍枝
提丈夫遺書作證 赫希妻堅稱無罪

提丈夫遺書作證 赫希妻堅稱無罪

熱門新聞

中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

前澳籍中媒記者成蕾獄中生活曝光 4人輪睡1床

2022-08-25 09:54
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19
2000年雪梨奧運，葉釗穎（右）接到命令，故意在準決賽中輸給另名中國代表龔智超（中）。龔智超之後在決賽中擊敗丹麥好手馬丁（Camilla Martin）。(Getty Images)

中國前羽球球后葉釗穎：曾被迫在奧運賽事放水

2022-08-27 16:41

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」