4槍匪劫表行 3分鐘掠千萬元名表 警追槍枝真偽

銅鑼灣4匪徒持刀槍闖錶行，劫走逾80只至100只手表逃去。（視頻截圖）

4名匪徒昨天下午1時許光天化日下闖入銅鑼灣「謝氏表行」，持刀帶槍「閃電式」劫走玻璃飾櫃內一批手表，店員被威嚇下唯有就範，匪徒得手後隨即跳店外接應的私家車逃逸。表行經初步點算，損失80至100只名表，市值共約1000萬港元（約127.4萬美元）。

大公報報導，從遇劫表行店內的閉路電視片段可見，4名匪徒闖入分別亮出懷疑利刀及懷疑手槍，其中一名店員隨即舉高雙手，其間持手槍的匪徒一直把槍口對著店員，其餘匪徒連忙擸走玻璃飾櫃內大批手表，放進一個大袋內便離開，整個洗劫過程不超過3分鐘。

報導指出，港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮指匪徒曾聲稱「打劫」，迫使店員交出飾櫃鑰匙。鄰近一間找換店負責人陳先生表示，涉事表行開業大約30年，以前做典當生意，後來才買賣手表，一只手表動輒數十萬元。案發時，他並沒有聽到可疑聲響，街道依舊「風平浪靜」，直至有警車和警員到場，估計附近大部分市民及店舖才得知發生劫案。

明報報導，張嘉榮表示，昨日下午1時05分，一名身穿黑衣、戴黑帽賊人率先進入表行，從後背取出疑似手槍指向男負責人，另一名身穿藍色外套的賊人則以約45厘米牛肉刀指向女店員，其餘兩名黑衣賊人帶同一個大型黑色手提袋入店。男負責人在刀槍指嚇下告知賊人玻璃櫥窗鎖匙在抽屜，持袋兩男其後用鎖匙打開櫥窗合力將大批陳列手表放進袋中。直至袋內放滿手表，4人即離店，

報導稱，4名搶匪以本地話向職員表示行劫，兩名表店職員無受傷，尚未確認該支手槍真偽，警方將追查犯人有否「踩線」、有否集團操縱及接應車輛行蹤等。

報導指出，警方獲悉報案後派員在港九一帶追截，重案組探員及鑑證科到場翻查閉路電視、在店內掃取指模，部分警員身穿避彈衣，警犬亦奉召到場。警方在附近地下發現5枚菸頭，懷疑與案件有關。