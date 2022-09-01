「奇異博士」曾光顧… 東寶小館涉違租約條款 被迫9月2日前歇業

北角東寶小館傳因違反租約條款，須於9月2日前交還檔口。（取材自旅發局）

屹立香港 北角渣華道市政大廈約30年的大牌檔東寶小館，疑違反租約條款，日前接獲食環署的「擬終止租約通知書」，需於9月2日前將攤檔工具清走，交還檔口予署方。對此餐廳經理批評署方未有酌情提出一個月寬限期，形容做法「不近人情」、「趕盡殺絕」。

據明報報導，東寶小館位於北角渣華道街市熟食中心2樓，場內4個舖位相連，放有約30張桌，大牌檔以風沙雞、黃金蝦等地道小炒聞名，以「戰鬥碗」飲啤酒為佳話。過往不少名人曾到訪東寶小館，如美食家蔡瀾、前財政司長曾俊華等，並曾成為電影 「去年煙花特別多」的拍攝場地。旅發局網頁也推薦稱「東寶小館是一家極受歡迎的餐廳，隱身於一個熟食市場」。

香港01報導，過往不時有名人現身東寶小館，曾因行賄非洲政要而於美國身陷囹圄的民政事務局前局長何志平，於去年4月在東寶小館進餐，但涉嫌違反當時四人一檯的「限聚令」，一共九人坐在同一張無間隔的圓桌。之後食環署回覆稱，正調查有人涉嫌違反「限聚令」。

2016年時，飾演「奇異 博士」的國際影星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch），到香港宣傳電影期間，亦曾特意到東寶吃飯。另外，前財政司司長曾俊華競選特首時，亦曾為座上客，當時被不少食客拉著合照。

食環署回覆表示，經調查及搜證後，證實東寶小館四個攤檔的四位承租人，並非以獨資經營者身分經營攤檔，故根據租約條款，向承租人發出「擬終止租約通知書」。署方強調，承租人必須嚴格遵守租約條款，包括必須以獨資經營者身分經營攤檔，並不得將攤檔分租，否則有關租約會被終止。

31日晚上，東寶小館仍有不少客人，需要排隊等候，有食客與負責人拍照留念；負責人亦向客人敬酒。負責人向媒體展示食環署的信件，指由於違反租約的條款，故署方於8月3日發出「擬終止租約通知書」，擬終止租約。雖然東寶曾提於8月10日提出書面申述，但署方並不接納，決定於9月2日終止租約，要求東寶在該日或之前，將攤檔內的所有營業工具移走，並騰空攤檔交還。

署方的信件亦指，會沒收其按金，不會退還及賠償。假如負責人於9月2日後繼續使用攤檔，署方將追收所需繳付的「中間收益」，直至署方收回攤檔。