我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

「奇異博士」曾光顧… 東寶小館涉違租約條款 被迫9月2日前歇業

香港新聞組／香港1日電
北角東寶小館傳因違反租約條款，須於9月2日前交還檔口。（取材自旅發局）
北角東寶小館傳因違反租約條款，須於9月2日前交還檔口。（取材自旅發局）

屹立香港北角渣華道市政大廈約30年的大牌檔東寶小館，疑違反租約條款，日前接獲食環署的「擬終止租約通知書」，需於9月2日前將攤檔工具清走，交還檔口予署方。對此餐廳經理批評署方未有酌情提出一個月寬限期，形容做法「不近人情」、「趕盡殺絕」。

據明報報導，東寶小館位於北角渣華道街市熟食中心2樓，場內4個舖位相連，放有約30張桌，大牌檔以風沙雞、黃金蝦等地道小炒聞名，以「戰鬥碗」飲啤酒為佳話。過往不少名人曾到訪東寶小館，如美食家蔡瀾、前財政司長曾俊華等，並曾成為電影「去年煙花特別多」的拍攝場地。旅發局網頁也推薦稱「東寶小館是一家極受歡迎的餐廳，隱身於一個熟食市場」。

香港01報導，過往不時有名人現身東寶小館，曾因行賄非洲政要而於美國身陷囹圄的民政事務局前局長何志平，於去年4月在東寶小館進餐，但涉嫌違反當時四人一檯的「限聚令」，一共九人坐在同一張無間隔的圓桌。之後食環署回覆稱，正調查有人涉嫌違反「限聚令」。

2016年時，飾演「奇異博士」的國際影星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch），到香港宣傳電影期間，亦曾特意到東寶吃飯。另外，前財政司司長曾俊華競選特首時，亦曾為座上客，當時被不少食客拉著合照。

食環署回覆表示，經調查及搜證後，證實東寶小館四個攤檔的四位承租人，並非以獨資經營者身分經營攤檔，故根據租約條款，向承租人發出「擬終止租約通知書」。署方強調，承租人必須嚴格遵守租約條款，包括必須以獨資經營者身分經營攤檔，並不得將攤檔分租，否則有關租約會被終止。

31日晚上，東寶小館仍有不少客人，需要排隊等候，有食客與負責人拍照留念；負責人亦向客人敬酒。負責人向媒體展示食環署的信件，指由於違反租約的條款，故署方於8月3日發出「擬終止租約通知書」，擬終止租約。雖然東寶曾提於8月10日提出書面申述，但署方並不接納，決定於9月2日終止租約，要求東寶在該日或之前，將攤檔內的所有營業工具移走，並騰空攤檔交還。

署方的信件亦指，會沒收其按金，不會退還及賠償。假如負責人於9月2日後繼續使用攤檔，署方將追收所需繳付的「中間收益」，直至署方收回攤檔。

香港 電影 奇異

上一則

臨開學急撲書 逛20間未買齊

下一則

2度跳級 13歲神童破格入港大 主修工程科學

延伸閱讀

香港灣仔大榮華圍村菜最後一夜 食客不捨

香港灣仔大榮華圍村菜最後一夜 食客不捨
遊民入店乞討搶劫 曼哈頓華埠餐廳業者苦惱

遊民入店乞討搶劫 曼哈頓華埠餐廳業者苦惱
香港荃灣火鍋店爐具爆炸 2女食客臉部受傷送醫

香港荃灣火鍋店爐具爆炸 2女食客臉部受傷送醫
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

熱門新聞

中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

前澳籍中媒記者成蕾獄中生活曝光 4人輪睡1床

2022-08-25 09:54
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19
2000年雪梨奧運，葉釗穎（右）接到命令，故意在準決賽中輸給另名中國代表龔智超（中）。龔智超之後在決賽中擊敗丹麥好手馬丁（Camilla Martin）。(Getty Images)

中國前羽球球后葉釗穎：曾被迫在奧運賽事放水

2022-08-27 16:41

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」