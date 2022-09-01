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2度跳級 13歲神童破格入港大 主修工程科學

香港新聞組／香港1日電
香港青年協會李兆基書院中三學生劉鴻志，將以13歲之齡在新學年入讀港大工學學士工程科學課程。（受訪者提供）
香港青年協會李兆基書院中三學生劉鴻志，將以13歲之齡在新學年入讀港大工學學士工程科學課程。（受訪者提供）

香港青年協會李兆基書院的13歲中三生劉鴻志，新學年跳級入讀港大。明報報導，兩度跳級的他表示，一路走來壓力不大，「想自學的東西都是我喜愛的範疇」。他在港大主修工程科學，考慮興趣及前途，「現時好多事物都靠計算機、AI（人工智能）為主，有考慮未來就業」。

據報導，劉鴻志表示，自小學開始上補習班，小四時「越級」學習小六數學，後來開始自學數學，小六上學期把初中數學讀完，下學期已通曉高中數學；升中一繼續自學，掌握數學微積分，在中三為驗證自學的成果，遂報考IAL（英國高考），結果取得數學A*、進階數學A*、物理A的佳績。今年經非聯招，獲兩間大學取錄，他最終選擇入讀港大工程科學。

報導指出，以兩年時間完成中學，鴻志慶幸校內一直設「跳級制」、鼓勵學生讀「MOOC課程」，後者讓他在疫下，以網課形式修讀世界各地院校課程，包括美國哈佛大學的Python編程課，他認為這些經驗讓他預先體驗大學課程之奧妙。

港媒報導，香港大學發言人表示，港大一般以學生的學術成績及表現作為主要取錄因素，學生年齡並非考慮關鍵，港大過往亦曾經取錄過較入學平均年齡為輕的學生，強調會為有不同需要的同學提供多方面援助，包括學業輔導、交流機會、職業導向及生涯規畫支援等，全面協助同學於學術以至個人成長方面的發展。

香港 人工智能 就業

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