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香港疫苗通行證適用年齡 擬降至5歲

香港新聞組／香港1日電

新冠肺炎單日確診在逼近一萬宗關口徘徊，31日新增9495宗個案，包括9267宗本地個案，BA.4/5個案佔比升至59.7%。香港自1月起爆發第五波疫情，至今尚未過去，近期更有升溫跡象，最近一周每天確診數維持在8000至9000例的高水平。

大公報報導，政府消息透露，為加強保護兒童免受感染，提高兒童接種率，研究把疫苗通行證適用年齡下限，由現時的12歲下調至5歲，並會研究是否縮短復必泰疫苗的接種間距，或分階段實施疫苗通行證。

12歲以下兒童現時獲豁免使用疫苗通行證進入除口罩的表列處所，暴露風險較高。截至昨日，3至11歲兒童的第一針接種率是80.62%，但第二針接種率只有66.16%，第三針更只有11.74%。

政府消息透露，一長一幼是重點保護人群，長者已納入疫苗通行證，但兒童接種率低，現時疫情嚴峻，每日新增確診逼近一萬宗，更曾有兒童被家中成年人傳染，已打針的成年人無大礙，但兒童未有疫苗保護，政府希望透過推行疫苗通行證鼓勵打針，加強保護兒童。消息稱，如落實把疫苗通行證適用年齡下限降至5歲，需讓5至11歲兒童有足夠時間打針，因此，政府同時研究是否縮短兒童接種復必泰疫苗時間的間距。

政府專家顧問劉宇隆在電台節目表示，公立醫院現時已有四成服務受影響，有兒科病人需分流到成人病房治療，他呼籲市民盡快打針，令疫情受控。他稱目前確診數字仍未見頂，估計每日新增確診可達1.2萬至2萬宗，視乎政府採取的防疫措施。　

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