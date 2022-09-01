疫情升溫 李家超廣東行改為網路行 避談內地通關問題

受香港疫情 升溫影響，香港行政長官李家超取消原定31日一連兩天北訪廣東和深圳的行程，改為明日在香港與廣東省、廣州市及深圳領導舉行在線會議，就粵港合作及兩地人民在口岸交流等議題交換意見。

據法廣報導，李家超迴避有關改動會否影響與中國內地商討通關的問題，只是說，希望經過深入討論後，可以對人民在口岸交流的議題達成一些共識。

中央社報導，李家超原先計畫前往廣東，參加香港科技大學廣州分校開學儀式及南沙民心港人子弟學校揭牌儀式，期間將會晤廣東省及廣州市、深圳市官員，討論放寬港人進入中國大陸的一些寬鬆防疫 建議。

按照計畫，李家超原定31日下午先到深圳接受閉環管理，明天再到廣州參加相關儀式，下午回到深圳，與相關官員討論兩地通關等議題。

但李家超今早主動向媒體說，原定9月1日與廣東、廣州及深圳等官員的會面改為透過網路進行。此外，他也會以網路形式參與上述儀式。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發近3年來，中國大陸方面基本上關閉了與香港大部分口岸，使兩地無法正常通關。

港人一直期待香港和中國大陸之間盡快恢復通關，這種期待和需要令港府面對很大壓力。

據報導，李家超先前計畫訪問廣東，是向廣東及深圳官員提出向港人實施「逆隔離」措施，即讓港人在港完成隔離後，以閉環式進入中國大陸。

有港府官員曾說，中國大陸方面對這個建議的反應非常正面，期望很快取得突破。但這次李家超未能成行，不知是否會影響「逆隔離」措施的推行。