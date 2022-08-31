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香港傑出工業家 「紡織大王」方鏗83歲逝世

香港新聞組／香港31日電
曾任全國政協委員方鏗（前左）2009年出席北京政協會議。（新華社資料照片）
曾任全國政協委員方鏗（前左）2009年出席北京政協會議。（新華社資料照片）

有「紡織大王」之稱的生產力促進局前主席方鏗28日逝世，享壽83歲。港交所上市的億都國際發布公告，指方鏗在28日逝世。

綜合新城電台、明報報導，方鏗為美國麻省理工學院化學工程系碩士，活躍於紡織界，曾任全國政協，1994年至2002年擔任生產力促進局主席，曾獲大英帝國勳章，2004年獲頒金紫荊星章。

商務及經濟發展局局長丘應樺對方鏗逝世表示深切哀悼，讚揚方鏗是傑出工業家，備受業界敬重。他對於推動香港紡織及製衣業發展，以及提升工業生產力方面貢獻良多，成就有目共睹， 衷心感謝方鏗對社會的貢獻，並向其家人致以深切慰問。

出生於上海的方鏗出身紡織世家，三代均從事紡織業，被稱為紡織界「四大家族」之一。父親方肇周創立的肇豐針織廠，早年向Gap及馬莎等提供衣料，被稱為紡織界「四大家族」之一，家族公司其後推出品牌如Episode、Jessica及Color Eighteen等。其有三名胞弟，分別是方超、方剛、方方，其中方剛為前立法會議員。

方鏗一直看好中國市場，包括在江蘇設廠，早年投資時代超市及在2009年以近50億港元（約6.3億美元）售予南韓樂天集團。方鏗2012年接受富比世雜誌訪問時笑言：「香港只是我的總部。」

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