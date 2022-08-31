條例相悖下國安法為先 黎智英欲推翻手機搜查令被駁

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英 申請司法覆核，要求推翻國安處查閱其手機 的手令，但高等法院今早駁回他的申請，維持手令（搜查令）有效。國安法指定法官陳嘉信昨日批准警方解封新聞材料，但准暫緩7天執行，待黎上訴。判辭指國安法訂明當與本地法例不一致時，應以國安法為準，故條例不適用於國安法手令。

香港電台報導，黎智英早前向高院申請司法覆核，指警方前年在他住所檢取兩部手機，並於上月根據香港國安法取得檢視手機資料的手令。

據報導，黎智英質疑警方想在其手機內取得新聞材料，而按照法令，警方只可根據「釋義及通則條例」相關規定提出申請，如今卻以國安法細則申請手令，是以國安法凌駕於相關條例。他並指出，裁判官無權批出取得新聞材料的手令。

報導表示，高院駁回黎智英的申請，維持手令有效，即警方可以檢視黎智英的手機。

2020年8月，警方以「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪名逮捕黎智英等人，此後黎智英一直被扣押；去年初，黎智英因違反國安法而在被羈押的情況下再度被港警拘捕，罪名是涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「協助罪犯」。

香港警方可向裁判官申請手令，一旦獲批，警方可以進入任何單位進行搜查，以及搜查相關物品。

另據明報報導，法官陳嘉信頒下判辭後，代表黎智英的大律師關文渭表明會上訴，申請暫緩執行搜查令，因新聞材料「一經披露不能逆轉」，否則上訴便沒意義。代表警務處的大律師彭禧雯則指判辭已反映上訴理據不足，新聞材料涉及的《蘋果日報》案已訂下審期，時間緊迫，反對暫緩。

陳官拒批暫緩令，但重申黎仍可向上訴庭另行申請暫緩。關文渭隨即申請在再申請暫緩令前，暫緩7天執行手令，獲陳官批准，即警方9月6日前不得解封及查閱新聞材料，待黎申請司法覆核上訴，以及向上訴庭申請暫緩令。