香港疫情再燒 8848確診、13人染疫亡 9月現高峰
香港新冠確診個案居高不下，天天出席疫情記者會的香港衛生防護中心首席醫生歐家榮據報已確診。傳染病專家曾祈殷預計，香港疫情高峰在9月出現。
香港8月30日新增新冠確診個案8848宗，其中只有237宗是輸入個案。再有13名確診者離世，其中10人未完成接種3劑疫苗，5人1針未打。醫管局總行政經理劉家獻指出，目前留院的逾2500名新冠病人中，大部分為60歲或以上，其中逾240人要用氧氣治療及23人要使用呼吸機。在92名危殆或嚴重的病人中，60歲或以上亦占85人，他表示：「不要輕視這輪疫情，尤其長者幼童及未打針的市民。」再次呼籲市民接種疫苗，以預防重症及死亡。
在香港目前的疫情中，有140間學校呈報319名師生染疫，有7間學校有個別班級需要停課一周。
香港教育局表示，10月起學生需要完成3劑疫苗才能留校課外活動或除口罩運動；11月1日起收緊面授課堂安排，中學須達到九成學生完成接種3劑新冠疫苗，才可以安排全日面授課堂，否則只能進行半日面授。教育局解釋安排，指提高接種要求是要進一步加強學校的保護屏障。
香港衛生當局27日的疫情分析說，懷疑Omicron BA.4或BA.5變異病毒株占整體個案比率，最新升至56.2%，按有關數字推算，香港近半患者屬於BA.5，BA.2占37.7%，至於BA.4和BA.2.12.1則分別占了約6%。
香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷預計，香港疫情高峰下月出現，由於病毒在較短時間内傳播，加上不少在第五波疫情初期感染的市民，抗體水平已經下跌，確診個案將持續增加，但如果已接種3針疫苗，即使感染，大部分都會是輕症。
曾祈殷說，收緊社交距離有機會減低確診數字，但社會將要付出沉重代價，若死亡率和深切治療部個案異常地多，才須考慮再收緊防疫措施，他同意要求學生接種3針疫苗才能上面授課，可避免社區重症增加，減少公營系統負擔，達至雙贏。
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