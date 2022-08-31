香港疫情再燒 8848確診、13人染疫亡 9月現高峰

教育局30日向學校發信，由11月1日起將提高新冠疫苗接種要求，接種三劑疫苗的學生達9成或以上，才可安排全日面授課堂。（中通社資料照片）

香港 新冠確診個案居高不下，天天出席疫情 記者會的香港衛生防護中心首席醫生歐家榮據報已確診。傳染病專家曾祈殷預計，香港疫情高峰在9月出現。

香港30日新增8848宗新冠病毒陽性病例，康雅護老院有一名院友染疫，圖為護老院有長者 接受檢疫。 （中新社）

香港8月30日新增新冠確診個案8848宗，其中只有237宗是輸入個案。再有13名確診者離世，其中10人未完成接種3劑疫苗 ，5人1針未打。醫管局總行政經理劉家獻指出，目前留院的逾2500名新冠病人中，大部分為60歲或以上，其中逾240人要用氧氣治療及23人要使用呼吸機。在92名危殆或嚴重的病人中，60歲或以上亦占85人，他表示：「不要輕視這輪疫情，尤其長者幼童及未打針的市民。」再次呼籲市民接種疫苗，以預防重症及死亡。

在香港目前的疫情中，有140間學校呈報319名師生染疫，有7間學校有個別班級需要停課一周。

香港教育局表示，10月起學生需要完成3劑疫苗才能留校課外活動或除口罩運動；11月1日起收緊面授課堂安排，中學須達到九成學生完成接種3劑新冠疫苗，才可以安排全日面授課堂，否則只能進行半日面授。教育局解釋安排，指提高接種要求是要進一步加強學校的保護屏障。

香港衛生當局27日的疫情分析說，懷疑Omicron BA.4或BA.5變異病毒株占整體個案比率，最新升至56.2%，按有關數字推算，香港近半患者屬於BA.5，BA.2占37.7%，至於BA.4和BA.2.12.1則分別占了約6%。

香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷預計，香港疫情高峰下月出現，由於病毒在較短時間内傳播，加上不少在第五波疫情初期感染的市民，抗體水平已經下跌，確診個案將持續增加，但如果已接種3針疫苗，即使感染，大部分都會是輕症。

曾祈殷說，收緊社交距離有機會減低確診數字，但社會將要付出沉重代價，若死亡率和深切治療部個案異常地多，才須考慮再收緊防疫措施，他同意要求學生接種3針疫苗才能上面授課，可避免社區重症增加，減少公營系統負擔，達至雙贏。