我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

香港疫情再燒 8848確診、13人染疫亡 9月現高峰

香港特派員李春／香港31日電
教育局30日向學校發信，由11月1日起將提高新冠疫苗接種要求，接種三劑疫苗的學生達9成或以上，才可安排全日面授課堂。（中通社資料照片）
教育局30日向學校發信，由11月1日起將提高新冠疫苗接種要求，接種三劑疫苗的學生達9成或以上，才可安排全日面授課堂。（中通社資料照片）

香港新冠確診個案居高不下，天天出席疫情記者會的香港衛生防護中心首席醫生歐家榮據報已確診。傳染病專家曾祈殷預計，香港疫情高峰在9月出現。

香港30日新增8848宗新冠病毒陽性病例，康雅護老院有一名院友染疫，圖為護老院有...
香港30日新增8848宗新冠病毒陽性病例，康雅護老院有一名院友染疫，圖為護老院有長者 接受檢疫。 （中新社）

香港8月30日新增新冠確診個案8848宗，其中只有237宗是輸入個案。再有13名確診者離世，其中10人未完成接種3劑疫苗，5人1針未打。醫管局總行政經理劉家獻指出，目前留院的逾2500名新冠病人中，大部分為60歲或以上，其中逾240人要用氧氣治療及23人要使用呼吸機。在92名危殆或嚴重的病人中，60歲或以上亦占85人，他表示：「不要輕視這輪疫情，尤其長者幼童及未打針的市民。」再次呼籲市民接種疫苗，以預防重症及死亡。

在香港目前的疫情中，有140間學校呈報319名師生染疫，有7間學校有個別班級需要停課一周。

香港教育局表示，10月起學生需要完成3劑疫苗才能留校課外活動或除口罩運動；11月1日起收緊面授課堂安排，中學須達到九成學生完成接種3劑新冠疫苗，才可以安排全日面授課堂，否則只能進行半日面授。教育局解釋安排，指提高接種要求是要進一步加強學校的保護屏障。

香港衛生當局27日的疫情分析說，懷疑Omicron BA.4或BA.5變異病毒株占整體個案比率，最新升至56.2%，按有關數字推算，香港近半患者屬於BA.5，BA.2占37.7%，至於BA.4和BA.2.12.1則分別占了約6%。

香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷預計，香港疫情高峰下月出現，由於病毒在較短時間内傳播，加上不少在第五波疫情初期感染的市民，抗體水平已經下跌，確診個案將持續增加，但如果已接種3針疫苗，即使感染，大部分都會是輕症。

曾祈殷說，收緊社交距離有機會減低確診數字，但社會將要付出沉重代價，若死亡率和深切治療部個案異常地多，才須考慮再收緊防疫措施，他同意要求學生接種3針疫苗才能上面授課，可避免社區重症增加，減少公營系統負擔，達至雙贏。

香港 疫情 疫苗

上一則

條例相悖下國安法為先 黎智英欲推翻手機搜查令被駁

下一則

越來越晚婚 中國去年低於800萬對結婚 36年來第一次

延伸閱讀

巴西研發新冠新疫苗 可望進行人體實驗

巴西研發新冠新疫苗 可望進行人體實驗
北韓官媒首認金正恩曾染疫 連日「大內宣」抗疫事蹟

北韓官媒首認金正恩曾染疫 連日「大內宣」抗疫事蹟
藍營告陳時中 疫苗採購涉嫌圖利

藍營告陳時中 疫苗採購涉嫌圖利
香港2次確診上升 亞博館爆滿 港人憂防疫陷死胡同

香港2次確診上升 亞博館爆滿 港人憂防疫陷死胡同

熱門新聞

中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

前澳籍中媒記者成蕾獄中生活曝光 4人輪睡1床

2022-08-25 09:54
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19

超人氣

更多 >
就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐
善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療
終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世
前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑