共軍駐港部隊輪防 換上最先進直20直升機

中國直20直升機是共軍最先進的直升機。（取材自微博）

共軍 駐香港 部隊昨天輪防，共軍在這次輪防中派駐了最先進的直20通用直升機和武直10攻擊直升機。這次輪防自前晚深夜起進行，主力部隊從深圳駐地出發，開往香港新界石崗軍營和新田軍營；空軍部隊則從廣州駐地出發，昨早抵達石崗軍營。

央視軍事新聞的報導，這次輪防中，多架直20及武直10飛進香港。這是共軍駐港部隊第25次輪防，涉及陸軍部隊、海軍艦艇和空軍直升機大隊，而直20和武直10就屬於空軍直升機大隊。

輪換出港的陸軍部隊。（視頻截圖）

報導指出，直20及武直10都是共軍最先進的直升機，過去少有在港出現，共軍駐港部隊過去很長時間只使用直9攻擊直升機。

網上資料顯示，共軍駐港部隊此前已用上武直10，但相信不是很久的事；至於直20，網上資料至今未提及過，應是首次駐港。

直20外型像美國黑鷹直升機，但由中國自行研發生產，10噸級重，可用於運輸、攜帶導彈和後勤支援等任務，也可以在驅逐艦執行巡邏、反潛、救援等任務。

另據中新社報導，28日晚11時20分，參加輪換的駐香港部隊陸軍主力部隊從深圳駐地出發，以摩托化機動的方式向深圳皇崗口岸開進。29日0時整，輪換部隊軍容嚴整，按照戰備物資標準化配載要求，陸續通過深圳皇崗口岸和香港落馬洲口岸，順利抵達新田軍營。凌晨0時40分，駐香港部隊陸軍部隊在新田軍營舉行防務交接儀式。

短暫的防務交接結束後，凌晨1時，輪換出港的陸軍部隊先後通過落馬洲口岸和皇崗口岸，返回內地駐防。當天輪換的駐軍建制單位除了陸軍部隊，還有海軍艦艇和空軍直升機大隊。上午9時30分，參加輪換的空軍部隊從廣州駐地出發，10時11分抵達石崗軍營，接替輪換出港的直升機大隊履行防務。