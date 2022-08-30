滙豐銀行首位華人「大班」 鄭海泉74歲病逝

滙豐銀行首位華人「大班」鄭海泉病逝。(本報資料照片)

滙豐銀行首位華人 「大班」鄭海泉逝世，終年74歲。他在香港 回歸前一度活躍於政界，曾加入行政、立法兩局，也做過港事顧問。回歸之後，外界更一度盛傳鄭海泉有機會接替時任財政司司長曾蔭權的職位。

綜合港媒報導，鄭海泉近年罹癌，曾接受治療，據報導，他前晚在養和醫院逝世。

據報導，鄭海泉於1978年加入滙豐後，曾出任首席經濟研究員、財務主管及總經理等要職。其後他涉足政界，曾加入自由黨前身啟聯資源中心，1991年至1995年獲時任港督衞奕信委任為立法局議員；回歸前1994至1997年被北京 政府委任為港事顧問；1995至1997年獲時任港督彭定康委任為行政局（今行政會議）議員。

鄭海泉在回歸前後曾協助香港平穩過渡，他指：「即使中英不能在政制方面達成協議，在經濟合作方面，千萬不要把香港人當作棋子。」其於回歸後專注商界發展，較少涉足政治。

報導稱，1999年由於時任政務司司長陳方安生與時任特首董建華不和準備退休，時任財政司司長曾蔭權將會升任政務司。多間媒體曾報導，擁有金融市場實戰經驗的鄭海泉，是接任財爺熱門人選之一，但最終沒有成事。

鄭海泉在2005年獲特區政府頒授金紫荊星章，2009年10月出任中文大學校董會主席，積極參與公益事務，在文化體育、保護文物以及社會服務等多個領域都有涉足。

特首李家超哀悼鄭海泉逝世，讚揚鄭多年來推動銀行業發展，致力貢獻社會，對香港文化體育、社會服務等領域貢獻良多，是傑出銀行家。長和主席李澤鉅讚揚鄭海泉作為匯豐首名華人主席是華人之光，恒生董事長利蘊蓮表示，鄭是引領銀行業發展的先行者，其逝世是一大損失。