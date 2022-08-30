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香港西灣河警員開槍案 2青年圖搶槍罪成

香港新聞組╱香港30日電
香港示威群眾2019舉行「11.11黎明行動」，發起罷工、罷課與罷市的三罷活動，上午7時港警在西灣河與示威群眾推撞時連開三槍，造成兩人中槍，其中21歲男子一度心跳停止，搶救後仍生命垂危；另一名中槍傷者倒地送醫。（路透資料照片）
香港示威群眾2019舉行「11.11黎明行動」，發起罷工、罷課與罷市的三罷活動，上午7時港警在西灣河與示威群眾推撞時連開三槍，造成兩人中槍，其中21歲男子一度心跳停止，搶救後仍生命垂危；另一名中槍傷者倒地送醫。（路透資料照片）

香港示威群眾在2019年西灣河街頭「11•11黎明行動」，發起罷工、罷課與罷市的「三罷」活動，有警員在西灣河連開3槍，其中1槍擊中案發時21歲男生周柏均的腹部，周與另一當時20歲的男生胡子鍵當場被捕，被控企圖搶槍及阻差辦公等罪，案件29日在區域法院裁決。

一名香港警察（左）在西灣河用槍瞄準一名示威者，隨後開槍擊中。（路透資料照片）
一名香港警察（左）在西灣河用槍瞄準一名示威者，隨後開槍擊中。（路透資料照片）

香港01報導，周與胡同否認阻差辦公和企圖搶劫罪，周另否認企圖從合法羈押下逃脫罪。法官謝沈智慧裁決時指，開槍警員案發時遭前後夾攻，手按佩槍尚未能嚇退他們，除了開槍「別無他法」，認為警員舉槍指向周「完全合理」，裁定兩被告阻差、企圖搶槍，及周涉企圖在合法羈押下逃走等3罪均罪成。案件押後至10月10日讓辯方求情，期間會為兩被告索取背景報告。

另據明報報導，在事件中重傷、至今仍須到醫院覆診的首被告周柏均（現年23歲），與次被告胡子鍵（現年22歲）在犯人欄聞裁決後表現平靜。辯方資深大律師駱應淦表示，周柏均出現手術後遺症，需時就醫療報告求情，惟法官謝沈智慧隨即明言除了背景報告外不會索閱其他報告，並一度稱「感化官何德何能拎醫療報告？」

報導引述謝沈智慧在裁決中指出，開槍警員在案發當日早上清理路障時聽到有人叫「別讓他走掉」，他遭敵視及被稱為「狗」，感危險遂按槍戒備。其後白衣男步近他，做手勢「煽惑」他人行前，警員欲制伏他時遭對方抓臉，另一灰衣男從後施襲。警員向想搶槍的周腹部發射一發子彈，胡欲搶槍時被撥開，警員再開兩槍沒擊中人。

報導稱，辯方早前質疑警員證供不可信，並指警員於周揚手約0.13秒後開槍，認為警員目睹周搶槍後開槍的說法乃事後孔明；不過法官認為，警員供辭與片段脗合，而警員與兩男子糾纏間遭毆打抓臉，周「加入戰團」揚手搶槍，相信他於一秒內無法思考，警員除了用槍「別無他法」。法官又認為，事隔兩年要求警員逐秒解釋心理想法及動作是「吹毛求疵」及「不切實際」，信納警員是誠實可靠證人。

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