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香港2次確診上升 亞博館爆滿 港人憂防疫陷死胡同

香港新聞組╱香港30日電
香港第5波疫情至今未結束，最近單日確診又從3000例激增至9000例水平，令港人憂慮當局又再收緊社交距離政策。圖為眾多市民等候接種新冠疫苗。 （中新社）
香港第5波疫情至今未結束，最近單日確診又從3000例激增至9000例水平，令港人憂慮當局又再收緊社交距離政策。圖為眾多市民等候接種新冠疫苗。 （中新社）

香港新冠確診個案持續增至破萬關口，港人普遍擔心港府又再收緊防疫限制，令香港陷入防疫死胡同；有議員為此向當局提出建議，反映出對過嚴的防疫政策也失去了耐性。此外，亞博館新冠治療中心的床位已近滿額，醫管局日內將加開床位。啟德郵輪碼頭的檢疫中心將在9月2日投入運作，接收安老院長者。

綜合文匯報、中通社報導，香港昨新增8488宗新冠肺炎確診個案。傳染力極強的新變異病毒BA.4或BA.5已成為新冠病毒主流，占新增確診個案52.8%，之前染疫的市民更有可能二次確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良建議港府馬上落實第四階段「疫苗通行證」、取消接種第二針與第三針的半年限制，把「疫苗通行證」涵蓋至12歲以下人士，以及調低接種第四針的年齡限制。只要降低重症率，入境檢疫期甚至可以放寬至「0+7」。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

第5波疫情至今未結束，最近單日確診又從3000例激增至9000例水平，令港人憂慮當局又再收緊社交距離政策，而當局最擔心的是確診者大幅增加，占據公立醫院床位，令系統癱瘓，無法收治其他病人。

一些立法會議員也十分擔心港府為此再度收緊防疫措施，港媒引述立法會議員江玉歡說，疫情翻來覆去三年，像一套重複上演的「鬧劇」。她認為港府應向其他地方學習，希望能找到一個解決問題的方案、一條可預見的出路。

針對港府憂慮疫情令醫療系統癱疫，她建議醫院為確診者進行網上會診、由專人送藥到家中，以及加強公民營醫院合作治療等。

議員田北辰也指出，港府若再收緊社交距離措施，「大家都受罪，大家都付出代價」，並指當局一旦收緊措施，是「本末倒置」、「頭痛醫腳」。

另據報導，港大微生學系臨床助理教授薛達在社交平台撰文表示，目前感染及重症上升的關係已減弱，但由於住院成為安老院及家中長者確診後的唯一選擇，加上嚴格的出院標準，令醫療系統面臨壓力，帶來相當大的隱性成本。

對於疫情近期再趨嚴峻，明報上周的社評指出，市民對長達兩年多的嚴苛防疫感到厭倦，復常之路在港已經開啟，不應輕易走回頭路。

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