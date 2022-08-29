香港灣仔大榮華圍村菜最後一夜 食客不捨

香港灣仔大榮華圍村菜28日結業，目前只剩元朗分店。（中通社）

開業逾50年的大榮華圍村菜灣仔店昨天最後一日營業，吸引大批顧客光顧，有光顧了十多年的老顧客表示可惜。負責人、人稱「食神韜韜」的梁文韜形容結業是「釋放」不感可惜，因為員工都已70多歲，對他們可以光榮退休 感到開心，無意另覓新址重開分店，籲食客光顧元朗店。

綜合香港01、明報報導，昨天起八人以上宴會出席者須出示陰性檢測 證明，梁文韜說「最後一日不想搞這麼多東西」，故八人以上的生意一律不接。

香港灣仔大榮華圍村菜28日結業，目前只剩元朗分店。（中通社）

梁文韜昨晚現身灣仔店，不時跟食客閒聊、介紹菜式背後的故事等。他認為能「光榮退休」是好事，「始終有終結的一日」，又強調夥計並非失業而是退休，「每個夥計都帶著長期服務金離開，為我工作的都已買了樓」。

危先生昨日下午5時半就到達灣仔大榮華，他對於酒樓結業感到可惜，但明白「天下無不散之筵席」，加上大環境影響，飲食習慣改變，中式酒樓逐漸式微。他們叫了「五味雞」、咖喱牛腩及金銀金銀蛋莧菜三個平時會吃的菜式。

柳小姐今晚特意過來光顧，叫了「韜韜」推薦的盆菜豬肉。對於酒樓結業大感可惜，因為此酒家特別有圍村菜，亦少了個地方與朋友相聚。

逾50載酒樓香港灣仔大榮華圍村菜28日結業，日前有大批食客專程前往灣仔吃飯捧場。圖為食客與負責人梁文韜（左二）合照。（中通社）

光顧了十多年的梁小姐趁最後一日光顧，他們一家大感可惜，因為每逢過節都會到酒樓吃飯。梁小姐表示，此酒樓特別有人情味，菜亦很美味，未來亦會光顧元朗店。

店舖負責人梁文韜表示，對結業不感可惜，因為員工都已70多歲，有子女、積蓄、對他們可以光榮退休感到開心，「好似畢業禮一樣，他們都好開心。」他表示，與員工感情好好，會掛念他們，未來會再約他們吃飯及打麻將。他又指，最近一星期看見很多「老顧客」，形容好像見「老朋友」一樣。

灣仔店外早前貼出結業通知，稱近三年疫情 嚴重衝擊飲食業，感激顧客支持，造就灣仔榮華50多年光景。元朗大榮華將由梁文韜繼續主理。