港教育局長：學校仍半日面授 視疫情調整

香港公務員事務局局長楊何蓓茵（左一）28日到彩雲社區中心巡察並與市民交流。（中新社）

香港教育局 局長蔡若蓮昨表示，開學前兩三周已通知各學校，新學年仍以維持半日面授課堂為基礎，強調不輕易放棄面授課堂，視乎疫情 再決定全日面授和其他課外活動的安排。

文匯報報導，蔡若蓮昨表示，據上半年經驗，社區爆發疫情時，師生染疫個案會增多，新學年開始會繼續實施師生每日快速檢測要求，希望及早發現確診人士。局方每月會向學校收集學生的接種數據，作為制訂政策的科學依據，但不會公開資料。

她說，須平衡學生健康安全和學習需要，現時港府的抗疫政策希望做到更精準，因此新學年將盡量維持半日面授課堂，而局方有方案應對。

她期望透過嘉許方式推動學校加大接種，強調新學年的疫苗 接種獎勵計畫會涵蓋中小學、幼稚園及特殊學校，學生接種三針且接種率達九成會獲金獎，八成獲銀獎，七成則獲銅獎。

另外，公務員事務局局長楊何蓓茵昨日到彩雲社區中心巡察，她表示，6個月至3歲幼童接種率約一成，港府外展到校接種疫苗服務人數門檻亦由30人降到10人，希望規模較小的幼稚園及幼兒中心都可安排學童打針。

有家長昨天帶子女到彩雲社區中心打第三針疫苗，她表示：「打第三針降低重症率，接種後感染都不會太嚴重。」