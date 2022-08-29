港增確診逼近萬宗 部分普通門診暫停 變種占逾半變主流

香港28日新增9708宗確診個案，圖為當天沙田一商場內顧客絡繹不絕。（中通社）

香港 新冠肺炎確診數字持續急升、單日新增逼近萬宗。昨日新增9708宗個案中，9495宗為本土病例，當中Omicron變種病毒BA.4或BA.5個案占比新增病例升至50.5%，成為香港主流病毒。

綜合文匯報、明報、大公報報導，面對確診及入院人數增加，醫院管理局啟動第三階段病床調動計畫，今日起將暫停或減少部分普通科門診診所的診症時段，抽調人手和資源增開隔離病床至3000張，並正將新冠指定診所和遙距診症的配額，由現時每日2200個逐步增至3300個，故14間普通科門診診所需要暫停或縮減診症時間，而公私營合作則有改善，已有237名病人成功轉至私家醫院，令私院提供的病床使用率提升至65%。

香港市民28日起出席宴會時，須出示24小時內新冠病毒快測陰性結果。有市民擔憂新措施或會帶來不便，但認為應盡市民責任。（中通社）

疫情 愈趨嚴峻，昨日新增的個案，較前日增加1251宗，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會上表示，隨著BA.5個案的增加，加快疫情上升趨勢，可能很快每日新增個案將突破1萬宗。隨著確診個案急升，須入院留醫的確診病人昨日亦增至2453名，當中339名為新增確診病人，另外新增10人危殆，令危殆病人增至43人。

由於今年初第五波疫情高峰期間，安老及殘疾院舍是爆發重災區，最終逾4000名院友染疫離世。隨着近日疫情反彈，政府早前與業界商議加密院舍員工核酸檢測 至隔天一檢。醫務衛生局昨公布詳情，規定安老院舍、殘疾院舍、護養院及附設於院舍的日間服務單位的員工，若要於9月2日或之後工作，必須在進入院舍等相關處所當日或之前兩天的其中一天檢測核酸。

另外，行政長官李家超日前表示，不能接受公院病人轉介私院「龜速」進行，希望私營醫療體系在幫助接收公營醫院病人方面「積極點」；但私家醫院騰出接收公院病人的病床仍未用盡，最新的整體使用率僅65%。