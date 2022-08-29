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北京強推國安法 香港媒體公信力 跌至20年新低

香港新聞組／香港29日電
據一項最新調查顯示，港媒在市民心目中的公信力顯著下降，跌至20年新低。圖為香港蘋果日報去年6月出版最後一份報紙。（中央社資料照片）
據一項最新調查顯示，港媒在市民心目中的公信力顯著下降，跌至20年新低。圖為香港蘋果日報去年6月出版最後一份報紙。（中央社資料照片）

中國對香港強行實施國安法以來，包括蘋果日報、立場新聞等數家媒體被迫關門；據一項最新調查顯示，香港媒體在市民心目中的公信力顯著下降，跌至20年新低。今年公信力評分跌幅最大的是官方資助的香港電台。

美國之音報導，香港中文大學傳播與民意調查中心公布最新民調顯示，香港媒體整體公信力評分5.44分，較3年前上次調查下跌0.27分。香港媒體在市民心目中的公信力持續下降，跌至20年來新低。

香港英文網媒「香港自由新聞」（Hong Kong Free Press）引述主導這次調查的香港中文大學新聞與傳播學院教授蘇鑰機表示，這項民調得分近年一直偏低。

蘇鑰機指出，這意味市民一般都不太相信媒體，因此媒體在試圖報導社會問題、事件或為市民監督形勢等方面可能無法適當發揮作用。但他認為媒體公信力走低並不是香港的特產，而是世界的趨勢。

另據明報報導，蘇鑰機提到，媒體公信力下跌有多個可能因素，包括近年的社會事件、多間媒體相繼停止營運、港區國安法實施等。

這項調查始於2001年，媒體類別分為電子媒體、收費報紙、免費報紙和網路媒體。今年結果公信力評分跌幅最大的是官方資助的香港電台。

自從北京2020年6月底在香港強行實施國安法以來，已有包括蘋果日報、立場新聞等數家媒體被迫關門。

據報導，受港府資助的香港電台雖然憲章保證編輯的獨立性，卻因為2020年5月播出的一集相當受歡迎的諷刺劇中有侮辱警察的嫌疑而受到攻擊，最終導致該諷刺劇停播。

香港 民調 蘋果

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