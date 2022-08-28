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檢測標準各異 港生北上受阻

香港新聞組／香港28日電
因各地核酸檢測標準各異，有北上升學港生過關期間被打回頭，十分無助。（中通社資料照片）
因各地核酸檢測標準各異，有北上升學港生過關期間被打回頭，十分無助。（中通社資料照片）

9月開學在即，港府為協助港生北上升學，於早前設立「人文關懷通道」及增加航班，緩解港人「撲名額」、「撲機位」的問題，但因各地核酸檢測標準各異，有港生過關期間被打回頭，甚為徬徨。

香港特首李家超27日出席地區諮詢會小組討論，與約100名市民交流施政方針。（中通...
香港特首李家超27日出席地區諮詢會小組討論，與約100名市民交流施政方針。（中通社）

綜合文匯報、明報報導報導，香港特首李家超昨出席《施政報告》地區諮詢會後表示，會盡快安排到訪內地商討通關事宜。全國人大常委譚耀宗認為，目前香港疫情回升，免檢疫通關對內地風險太大，但預計港人到內地的檢疫措施將調整。

曾於3月確診後康復的吳同學擬到南京升讀大一，於日前排除萬難終撲到從澳門直飛南京的機票。正當她滿心喜歡入境澳門時，核酸檢測CT值為37至39，未符當地超過40的標準，不得入澳，兼被指是陽性人士被港方直接送往竹篙灣隔離，幾經辛苦打通衛生署熱線說明是「復陽」才獲准離開竹篙灣。

教育局迅速提供協助，她獲安排於31日由香港直航南京。由於兩地檢測標準不一，她向表示，擔心屆時又被拒絕離境，錯過開學日甚或學席不保。

吳同學早前獲南京一間高校錄取，原訂9月15日入學。過去一個月不斷「搖號」爭取「深圳健康驛站」名額，及搶購香港直飛南京的機票但均落空。吳同學決定另闢蹊徑，先提前一周到澳門在當地隔離，再由澳門直飛南京。

幾經嘗試，終於搶到澳門隔離酒店房間和機票，「有家人陪我去上學，我們在澳門隔離酒店住宿過萬港元（約逾1275美元），其間還要自費2000元檢測費，哪知道這些錢都白花了。」

入住竹篙灣後，吳同學馬上瘋狂致電衛生署熱線求助，直到翌日才打通電話，「但當我問職員香港核酸檢測CT值標準相關提問時，對方卻一知半解。」雖然她在竹篙灣期間從未接受核酸檢測，但當晚即獲准離開，「實在是不明白政策到底是怎樣。」

她表示，出發當日和她一樣從港珠澳大橋欲過境澳門期間被打回頭、被安排隔離的還有一名15歲男生。該男生同樣在關口核酸檢測為陽性，後被送至大嶼山醫院，入院後的檢測在香港標準下是陰性，最後獲出院。

檢測 澳門 香港

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