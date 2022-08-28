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港山頂纜車重開 逾百人搶搭頭班車 有人稱票價「誇張」

香港新聞組／香港28日電
山頂纜車為翻新車廂及中環總站，暫別港人約一年後，27日重開。中環總站月台並無冷氣，人流較擁擠，頗為悶熱。 （中新社）
山頂纜車為翻新車廂及中環總站，暫別港人約一年後，27日重開。中環總站月台並無冷氣，人流較擁擠，頗為悶熱。 （中新社）

服務香港130多年的山頂纜車翻新停運逾一年完工，第六代纜車昨天上午11時載客首航，有市民提早三個半小時到中環總站等候乘搭頭班車，認為新纜車景觀開闊、環境舒適，但票價較貴。昨早10時許，等候乘搭新纜車的人龍排長隊到纜車總站對面，逾百人「搶搭」首班車。

綜合大公報、明報報導，昨日上午有乘客清晨7時半已到場等候。早前因《屯馬開通真的很興奮》一曲暴紅的鐵路迷羅同學等一眾鐵路迷，昨日上午10時前已與朋友到場排隊，更即席獻唱：「纜車恢復好興奮，好啊，好興奮！」

山頂纜車擴建後的第六代纜車27日開放，吸引大批市民到中環纜車站乘坐新纜車。圖為市...
山頂纜車擴建後的第六代纜車27日開放，吸引大批市民到中環纜車站乘坐新纜車。圖為市民家庭乘新山頂纜車並合照留念。 （中新社）

有住在附近、坐上了頭班車的市民說：「等了一年多，很興奮。」山頂纜車公司準備了纜車磁石套裝，送給頭班車乘客留念。

山頂纜車擴建後的第六代纜車27日開放，吸引大批市民到中環纜車站乘坐新纜車。 （中...
山頂纜車擴建後的第六代纜車27日開放，吸引大批市民到中環纜車站乘坐新纜車。 （中新社）

不少家長趁周末帶同子女乘搭新一代纜車到山頂遊玩，對於票價加幅逾六成，不少市民說作為景點，仍在可接受範圍內。有市民說，雖然票價稍貴，但環境更舒適，十分值得。

乘客吳先生則認為一家四口一同乘搭需花約300港元（約38.2美元），形容「費用誇張」，或要等到聖誕、新年等節日才再到訪。

不少昨日前往試坐新一代纜車的市民均表示，體驗較以往舒適，但纜車未有安裝冷氣，雖有鮮風系統，仍感到有點炎熱。

山頂纜車站出口處有不少商戶，紀念品店店員徐小姐說，纜車暫停服務期間，對人流及生意造成巨大打擊，昨日纜車重開，人流理想，但不少人只是經過，沒有購物，對生意幫助仍有待觀望。

有山頂商戶說，纜車停運期間，商戶生意銳減近六成，隨著纜車服務恢復，預計人流可增加五成。

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