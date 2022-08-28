港疫情高位橫行 官學有異見 教長：若日逾萬宗研停面授

有酒樓負責人表示，晚巿生意已下挫三成，中秋當晚乏人訂桌。 （中通社）

香港疫情 高位橫行，單日確診個案仍逾8000。專家對疫情判讀分歧，9月1日開學，教育局 局長蔡若蓮昨表示，為平衡學生的健康及學習需要，局方在開學前會更新相關指引。如果單日有過萬宗確診，便會制訂方案，不排除會停止全日面授，或停止額外批准脫掉口罩的課外活動。

明報報導，教聯會的教育界立法會議員朱國強說，不少家長及教師均不希望取消全日面授課堂，認為可行情況下應保留彈性予學校。港府專家顧問劉宇隆認為，只要接種率夠高，仍可繼續全日授課。

特首李家超昨表示，現時香港新冠疫情嚴峻，需控制個案上升速度；強調會加強執法工作，希望無需額外措施。

香港昨公布，新增8457例新冠確診個案，本土感染達8225例。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，BA.5的傳播力比其他病毒株高，確診個案不斷上升是預期之內，希望市民能夠盡量減少聚會。9月開學，師生確診比例會較高，所以師生每日須進行快篩，避免病毒流入校園。

香港醫院管理局呈報再增四例確診者死亡個案，全部是69歲以上高齡患者。

港府教育局長蔡若蓮說，目前新冠疫情仍屬可控，下星期開學，會審視防疫指引，考慮一旦單日確診超過1萬例，會調整恢復面授課堂的標準，以及檢討需要除口罩的課外活動安排。

就疫情判讀，連日來香港學者官員有不同的意見。香港大學最新研究表明，新冠病毒即時有效繁殖率升至大約1.5，反映每名患者可傳染多於一人。港府專家顧問、港大醫學院院長劉澤星說，有關數字近兩星期緩慢上升，他認為需要及早準備防控措施，呼籲高危人士應盡快完成接種新冠疫苗。

對有專家指毋須太過著眼單日確診數字，港府食物及衛生局前局長高永文說，任何淡化疫情的說法屬不負責任。患者數目的確一直增加，強調需保護幼童及長者。至於接連有港府官員確診，高永文指只反映社區感染情況，港府仍採取精準抗疫，不希望過份收緊社交距離。