香港第6代山頂纜車上路 載客量增近倍

香港第六代山頂纜車27日登場， 全車載客量增近一倍，乘客可欣賞全方位的遼闊景色。（中通社）

香港 這個城市好玩，就說交通工具，必玩的就有三個，一是天星小輪，穿梭維多利亞港兩岸可飽覽絕色夜景；一是電車「叮叮」，來回港島東西體驗百變市景；再一個就得數山頂纜車，由中環陡升太平山頂，人稱古早味的雲霄飛車。

香港「叮叮」是百年老車，外資公司接手升級改造，四年前開始煥發著青春；天星小輪三年前升級改造，香港有了行走日常航線 的低排放環保渡輪；最後輪到山頂纜車升級工程終於完工，27日上午再開營運。

香港現在沒有遊客，但香港人愛湊熱鬧，這回山頂纜車終於「升呢」，怎麼著也得去試試，新山頂纜車站首開，還是會有排隊景象。

「升呢」是典型的香港產粵英混雜潮語，本來是電玩網遊年輕人說的「升level」，說著說著就流入社會，變種為順嘴的「升呢」。以山頂纜車來說，經歷了時間不短的升級工程，有了第6代纜車，其載客量由原來1車120人，增近1倍至210人，有了透明天窗和加大的車窗，加上擴建中環纜車總站，翻新了山頂纜車總站，老纜車真的「升呢」了。

「升呢」要有代價，這代價對股東來說是近8億元(港幣，下同，約1億美元)的工程費，對遊客來說是票價的大漲。原來單人來回票價是52元，現在找了個好意頭的88元定價，單程是更貴的62元。

與天星小輪和港島電車滲入港人生活日常不同，香港山頂纜車早已不是日常交通工具，以上行十分鐘車程計，算是交通費的香港最貴。另一問題是香港山頂纜車未跟潮流，仍然不裝冷氣。山頂纜車有限公司總經理曾瑛美解釋，纜車屬於低電量的環保交通，車廂難以搭載冷氣系統，但將設新通風系統，客人可感受到山頂「自然的清涼」。