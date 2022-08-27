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中港聯手救人 香港7「豬仔」平安返家

香港新聞組╱香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港人被詐騙集團「賣豬仔」誘騙到東南亞國家事件，在中港兩地的聯手努力下，昨日再有7名港人平安返港。目前41宗求助個案中，逾半數人已回港及確定安全。

文匯報報導，香港保安局局長鄧炳強表示，在外交部駐港特派員公署、中國駐當地使領館、當地警方及特區政府經貿辦協助救援下，已協助10名港人安全回港，他們身體狀況良好，正遵照防疫規定接受檢疫，另有7名港人在26日陸續返港。

鄧炳強說，港府繼續打擊販賣人口，營救被困人士，在執法方面，警方已拘捕五男兩女，三人被起訴串謀詐騙罪，其中兩名男子相信是詐騙集團在港的骨幹成員。他們涉嫌在網上發放虛假求職信息，以高回報誘騙受害人到東南亞國家，然後禁錮受害人。

報導指出，在香港警方目前接獲的41宗求助個案中，有39人踩入招聘騙局、1人涉網上情緣騙案、1宗個案仍在調查中，無資料顯示有港人在旅遊中被擄走。暫時，有24人已確定安全，其中16人早前已返港。餘下的17人中，分別有4人在緬甸及13人在柬埔寨，相信人身自由受到限制。

在前晚經泰國安全回港的3名港人中，有1名20多歲青年是經家人向民建聯立法會議員求助。該青年於今年6月初前往泰國工作，遭拐賣禁錮在緬甸邊境。民建聯立法會議員葛珮帆昨引述其家人表示，在兒子受拐賣禁錮期間均感擔憂，幸好香港警方與入境處不時透過WhatsApp與家人聯絡，提供充足的資訊，入境處也與他們保持聯繫安撫情緒，他們衷心感謝特區政府連日來提供支援。

香港 詐騙集團 東南亞

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